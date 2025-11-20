Coppia fiorentina arrestata con 125 kg di hashish destinato allo spaccio

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze Oltrarno hanno arrestato due coniugi, un marocchino classe 1996 e un’italiana classe 1989, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di 125 chilogrammi di hashish, pari a 1.250 panetti, dal valore stimato superiore ai 200.000 euro.

L’operazione è scattata dopo che i militari avevano notato "strani movimenti" della coppia a bordo della loro auto in zona via Pistoiese. L’uomo era entrato in una casa e ne era uscito poco dopo con una busta di medie dimensioni, ripartendo a forte velocità. La successiva perquisizione ha permesso di recuperare la busta nascosta sotto il sedile del passeggero contenente 2 chilogrammi di hashish.

Proseguendo le verifiche nell’abitazione dell’uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto altri 27,5 chilogrammi di droga in un armadio. L’operazione è poi stata estesa alla residenza della coppia e ai loro veicoli, dove due trolley e un borsone da palestra contenevano ulteriori 95,5 chilogrammi di hashish.

Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Firenze, i due sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Sollicciano e il 13 novembre il giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti.