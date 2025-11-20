Cultura e sport a Montelupo: gli appuntamenti della Torre dei saperi

Per comprendere il mondo dobbiamo dedicarci alla continua ricerca di nuove conoscenze su cui aprire una riflessione personale e collettiva.

Costruire il sapere richiede impegno ed un serio lavoro di informazione libera da condizionamenti ed aperta alle diverse forme in cui oggi si manifesta la vita dell’homo sapiens.

La ricerca del sapere richiede anche che il sapere coinvolga un largo numero di persone in momenti informativi e formativi non di carattere formale ma coinvolgenti tutte le diverse anime che possono essere raggiunte.

I circoli a livello locale, soprattutto nella nostra realtà toscana, hanno sempre rappresentato una sede di straordinario confronto e anche di ricerca consentendo a soggetti privi di solide basi formative di accedere a buoni livelli di conoscenza.

Da tre anni nella frazione La Torre, a Montelupo Fiorentino, nei locali del rinnovato immobile (ex Casa del Popolo) è attivo il Circolo culturale della “Torre dei saperi” che si inserisce tra le attività sociali della locale Pubblica Assistenza, i cui soci, dopo la chiusura dell’attività del Circolo, hanno donato alla P.A. gli spazi disponibili dopo una loro ristrutturazione in una ideale continuità sociale e popolare al servizio delle comunità.

L’obiettivo della “Torre dei saperi” è farsi promotore di momenti culturali di vario genere che possano raggiungere una ampia platea di soggetti proponendo serate culturali a tema, che spaziano dall’arte, alla scienza, alla filosofia, all’economia, alle innovazioni tecnologiche, al cibo e alla natura, per allargarsi poi alla presentazione di libri in presenza degli autori, e alla programmazione di cinema e video con l’intervento di autori e professionisti del cinema e persone della società civile. Queste presenze serviranno a inquadrare il film nel suo contesto e ad apprezzarlo anche nella sua valenza culturale e sociale.

Nell’ultimo anno sono state introdotte anche le visite a mostre d’arte e luoghi di interesse, che quest’anno prevederanno tra le altre, visite alla mostra del Beato Angelico a Palazzo Strozzi a Firenze e alla mostra dei Pittori empolesi nell’ex Ospedale San Giovanni a Empoli.

L “Torre dei saperi” ha l’ambizione di riuscire a proporsi come spazio culturale aperto al dibattito in una fase storica in cui esiste l’urgenza di contribuire a fornire strumenti culturali per riuscire ad interpretare il continuo modificarsi della realtà socioeconomica.

E' stata scelta una modalità di offerta degli incontri basata sulla presentazione di alcuni temi accompagnando gli incontri stessi con un momento conviviale gestito dalla struttura stessa del Circolo.

La “Torre dei saperi” ha in programma numerose serate a cominciare dalla prossima che si terrà giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 19,30 e sarà dedicata alla cultura della sessualità ed al benessere intimo. Ne parleremo con Francesca De Gaudio (1988, Firenze), architetta, e Giulia Heuser (1988, Londra), giurista e traduttrice, animatrici de “La Clit” di Firenze che è un progetto allegro su sessualità, benessere e piacere.

Le serate proseguiranno poi, con cadenza mensile o quindicinale, fino a maggio 2026

Argomenti in programma

IL CALCIO e il ruolo del portiere. Interverranno giocatori della nostra zona; lunedì 17-11-2025

Intervengono Andrea Fulignati e Laerte Tognetti;

Serata Cinema/Romanzo, L’ARTE DELLA GIOIA; giovedì 27-11-2025. Prima della proiezione del primo episodio della serie saranno lette alcune pagine del romanzo e verrà spiegato come sono state adattate nell’episodio diretto da Valeria Golino che seguirà.

Film NUOVO OLIMPO di Ferzan Özpetek; giovedì 11-12-2025. Introduzione di Gabriele Marcello che ha scritto una monografia sul registaitalo-turco.

IL MARE E IL MEDITERRANEO TOSCANO, con Marco Verdiani, Eleonora De Sabata e Alessandro Borsini; giovedì 08-01-2026;

SASSI SPARSI TEATRO serata, con Sandra Spinelli; data da definire;

LAVORO E GIUSTIZIA SOCIALE, con Don Andrea Bigalli e Luigi Quarta; giovedì, 29-01-2026;

L’INIZIO (IL CONCETTO DI…), nell’arte, la letteratura, la musica e come i pensatori politici hanno concettualizzato l'idea di inizio del mondo o dell'uomo. Con Lorenzo Poggi e Marianna Nardi; giovedì 26-02-2026;

I TAROCCHI E LA VITA, con Beppe Carrella; giovedì 26-03-2026;

L’ECONOMIA COME CHIAVE DI LETTURA DELLA SOCIETA’? Con Marco Dardi (Unifi) e Ugo Biggeri (London School of Economics); giovedì 16-04-2026;

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E IL NOSTRO FUTURO, con Roberto Di Quirico; giovedì 28-05-2026.

