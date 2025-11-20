Discoteca chiusa 15 giorni a Barberino di Mugello per motivi di ordine pubblico

La Questura di Firenze ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza di una discoteca del territorio, con un provvedimento notificato dai Carabinieri di Borgo San Lorenzo e Barberino di Mugello mercoledì 19 novembre. Il provvedimento, emesso ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è stato adottato per "interrompere situazioni di pericolosità sociale" che si stavano verificando "con sempre maggior frequenza, sia all’interno che all’esterno del locale".

Alla base della decisione c’è l’attività di monitoraggio svolta dai militari, che ha evidenziato la presenza di clienti con precedenti, diversi interventi per persone in stato confusionale dovuto all’abuso di alcool o stupefacenti e il rinvenimento di droga detenuta per uso personale. Elementi che, spiegano i Carabinieri, hanno fatto emergere "un pericolo attuale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica".

La discoteca era già stata colpita da analoghi provvedimenti di sospensione nel 2022, 2023 e 2024. La reiterazione delle criticità ha portato quindi a una nuova chiusura temporanea, ritenuta necessaria per prevenire ulteriori episodi e tutelare la sicurezza della comunità.

I Carabinieri continueranno i controlli sul territorio per verificare il rispetto della sospensione e monitorare eventuali nuove situazioni a rischio.