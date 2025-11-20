"È Quasi Natale": Capanne si accende con la magia delle feste

Capanne si prepara a vivere l’atmosfera delle feste con “È Quasi Natale”, l’evento organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Capanne e Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Montopoli e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

L’appuntamento è per domenica 23 novembre, a partire dalle ore 10:30, in Piazza Vittorio Veneto a Capanne.

“Un altro evento che valorizza le attività locali e il territorio. Facendo eventi che ci accompagnano al Natale si facendolo prima, si vive la festività in maniera migliore e si portano le persone a scoprire i territori” commenta il Presidente Area Vasta Confcommercio Provincia di Pisa Alessandro Simonelli “Complimenti agli amici di Capanne, che si mettono sempre in gioco e organizzano cose belle. Ringrazio l’amministrazione comunale, sempre vicina e disponibile”

La giornata si aprirà con il tradizionale mercatino artigianale, con artigiani del territorio e creazioni uniche realizzate a mano. Tra queste, le meravigliose lavorazioni delle Amiche del Gomitolo, capaci di trasformare lana e ferri in piccoli capolavori.

“Da Capanne iniziano le attività legate al Natale a Montopoli – ha detto la Sindaca Linda Vanni – grazie al Ccn e a Confcommercio. Grazie per ampliare l’offerta di iniziative di socialità presenti sul territorio. Una festa che si rivolge soprattutto alle famiglie, ai bambini e alle bambine e che coinvolge tante associazioni locali simbolo di una sinergia importante”

“Complimenti ai capannesi – hanno detto gli assessori al commercio Marzio Gabbanini e alle attività produttive Andrea Marino –Capanne è una frazione viva e vitale, il Comune supporta queste iniziative perché sono promozionali per il territorio. “È quasi Natale” è una bella conferma di un gruppo che risponde sempre in maniera puntuale e attenta ai tanti appuntamenti durante tutto l’anno”.

Non mancheranno animazione per bambini, i cavalli del Solcicchio, la passeggiata a quattro zampe con Patrizia, il percorso mountain bike del Team Zamparella e la partecipazione degli allievi del teatro “No, Grazie!”.

Soddisfazione per il Presidente e la VicePresidente del Centro Commerciale Naturale di Capanne Maurizio di Gioia e Marilena Gambale: “L’evento di domenica è sempre un’emozione: vedere i bambini scrivere le letterine o ricevere un regalo è unico. Coinvolgere tutte le associazioni locali serve a far conoscere il territorio e chi lavora per queste persone”.

Entusiasmo per il Coordinatore Sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli: “Il gruppo del CCN di Capanne è cresciuto in consapevolezza, propositività ed entusiasmo. Concentrare gli sforzi in un solo weekend sarebbe inutile: intercettare la voglia di Natale in un periodo meno saturo di eventi è intelligente. La festa valorizza il territorio e le associazioni locali. Questo appuntamento è il frutto di anni di lavoro e sforzi, ed è un’occasione per godersi i risultati raggiunti”,

Ad arricchire l’atmosfera, i sapori tipici della tradizione con frati, bomboloni, castagnaccio, vin brulè e molte altre specialità. Per i più piccoli, immancabile il momento dedicato alla consegna delle letterine a Babbo Natale.

Presenti anche le associazioni Abbracciami APS e GeniAli ODV, che proporranno idee regalo solidali: acquistare ai loro stand significa sostenere direttamente i progetti che portano avanti sul territorio.

Torna inoltre l’iniziativa del “Regalo Sospeso”, un gesto semplice e prezioso per donare un pensiero a chi ne ha più bisogno.

Una giornata ricca, accogliente e perfetta per condividere lo spirito del Natale, scoprire idee regalo originali e sostenere le realtà locali.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa