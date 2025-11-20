Ecco la nuova Giunta di Giani: le deleghe agli assessori

a Regione Toscana ha distribuito le deleghe nella nuova giunta guidata da Eugenio Giani, che mantiene per sé bilancio, personale, partecipate, sport ed energia. La vicepresidente Mia Diop (Pd) seguirà cooperazione internazionale, pace, partecipazione e legalità; Monia Monni (Pd) avrà sanità e sociale; Leonardo Marras (Pd) l’economia, dalle attività industriali e artigianali all’agricoltura, cave, terme e turismo. A Alessandra Nardini (Pd) vanno scuola, casa, immigrazione, accoglienza e memoria. Filippo Boni (Pd) sarà assessore a urbanistica, infrastrutture e trasporti; David Barontini (M5s) all’ambiente; Cristina Manetti (Casa Riformista) a cultura, università, parità di genere e alla nuova delega sul diritto alla felicità; Alberto Lenzi (Avs) seguirà lavoro e innovazione tecnologica. Al sottosegretario Bernard Dika spettano i rapporti con il Consiglio regionale.

Giani ha definito la giunta “motivata nel lavoro” e “rappresentativa di tutte le forze politiche della coalizione”, sottolineando “uno spirito e un movimento giusto” per dare risposte ai cittadini. Il presidente ha parlato di una squadra “molto compatta, molto motivata”, con un “forte investimento sui giovani” e un equilibrio che “rispetta assolutamente la parità di genere”.

Tra i primi provvedimenti, la giunta ha approvato una proposta di delibera per il riconoscimento dello Stato di Palestina, che, una volta votata dal Consiglio regionale, attiverà l’iter parlamentare. Via libera anche a modifiche statutarie legate a connettività, diritto alla felicità e identità toscana. Giani ha inoltre annunciato dieci incontri con i presidenti di Provincia entro Natale per avviare il confronto con i sindaci del territorio.

Fonte: Regione Toscana