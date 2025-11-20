Fiocco rosa per la millesima nata del 2025 all'ospedale Apuane

Una bella notizia arriva dall'ospedale “Apuane” di Massa, dove alle 5,51 di questa mattina (20 novembre) è nata Ginevra, una splendida bambina che è stata data alla luce da mamma Maddalena ed ha stabilito il record di essere la millesima nata in questo 2025 nella struttura ospedaliera di Massa, che conferma così il suo livello di eccellenza.

La madre e la bimba sono state assistite con professionalità e umanità dalle ostetriche Flora Baldini, Giulia Livi, Giulia Gerini, Germana Angeli e dalla OSS Marilena Angeli, dalle ginecologhe Rita Rossi e Rossella Mazzanti e dalla neonatologa Manuela Bernardini.

Il punto nascita dell'ospedale “Apuane”, diretto da Roberto Marrai, è il più grande di tutta l'Azienda USL Toscana nord ovest e rappresenta un autentico fiore all'occhiello per gli esiti materni e neonatali della Regione Toscana.

Questo risultato è l’ulteriore dimostrazione dell'impegno dell'intero staff a mantenere elevati standard assistenziali, anche grazie all'impegno dell'Azienda nel rinforzare, nell'ultimo anno, gli organici in tutti i punti nascita.

“Durante la notte sono venuti alla luce quattro bambini - commenta il dottor Marrai - e Ginevra è stata la millesima nata dall'inizio dell'anno nella provincia di Massa Carrara. Gli operatori hanno lavorato tutta la notte e la fatica è stata ripagata dalla soddisfazione di vedere che tutto è andato per il meglio. Ringrazio di cuore tutto il personale per gli importanti traguardi del nostro punto nascita, dei quali siamo tutti molto orgogliosi”.

“E’ una bellissima notizia per il nostro centro nascite e per tutti noi che ci operiamo - aggiunge Graziano Memmini, direttore della Neonatologia e pediatria dell'ospedale Apuane e direttore dell'area Pediatria dell’Azienda USL Toscana nord ovest -. Con l’arrivo della piccola Ginevra raggiungiamo già oggi (20 novembre) il significativo traguardo delle 1.000 nascite nel corso del 2025, che riconferma il nostro primato in Azienda. Si tratta di un segno di rinnovata fiducia in questa struttura sanitaria, a cui vengono riconosciuti standard assistenziali d’avanguardia e livelli di eccellenza del personale medico ed infermieristico-ostetrico, che opera costantemente con professionalità, competenza e tanta empatia. A tutto il personale va quindi un sentito ringraziamento”.

Fonte: Azienda USL Toscana nord ovest - Ufficio Stampa

