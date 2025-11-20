Giornata contro la violenza sulle donne: incontro pubblico a Santa Maria a Monte il 27 novembre

Il Sindaco di Santa Maria a Monte, Manuela Del Grande, comunica che, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si terrà un incontro pubblico di sensibilizzazione aperto a tutta la cittadinanza. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione Frida, realtà impegnata nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere e gestore dello Sportello Antiviolenza attivo sul territorio comunale.

Programma dell’incontro:

Saluto istituzionale del Sindaco del Comune di Santa Maria a Monte;

Intervento dell’Associazione Frida, con approfondimenti sulle attività dello Sportello Antiviolenza;

Contributo di Daniele Vanni, autore autodidatta, che presenterà una selezione di elaborati poetici dedicati al tema della violenza sulle donne.

L’evento si svolgerà presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, giovedì 27 novembre con inizio alle ore 18.00.

Continua il Sindaco: “La violenza sulle donne ha molte forme, non si limita a quella fisica. Spesso agisce in modo subdolo, si nutre di linguaggio violento e di clima ostile. È un fenomeno complesso, servono norme e pene severe, occorrono tutti gli strumenti di tutela e protezione, ma la vera sfida è quella culturale. Abbiamo quindi voluto con la Giunta che il 27 novembre 2025 fosse una giornata non solo di ricordo, ma soprattutto di consapevolezza, impegno e riflessioni sui valori come il rispetto e la non violenza anche alle nuove generazioni. Infatti l’educazione deve partire dai ragazzi: la cultura dell’antiviolenza in genere e in particolare sulle donne deve essere alla base dei nuovi cittadini, in modo tale da costruire una comunità consapevole che rifiuta la violenza sotto ogni tipo di forma”.

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare, ritenendo fondamentale promuovere una sempre maggiore consapevolezza e un impegno condiviso nella tutela dei diritti e della dignità delle donne.

Per informazioni: www.comune.santamariaamonte.pi.it

Fonte: Ufficio Stampa