Il 25 novembre riapre l’Ufficio del Giudice di Pace di San Miniato

A partire dal 25 novembre riaprirà al pubblico l’ufficio del Giudice di Pace di San Miniato, situato nei locali di Piazza Buonaparte. Chiuso dal giugno scorso, il servizio adesso riprende nei giorni di martedì, giovedì e venerdì (dalle 9.00 alle 14.00), con il ripristino dell’attività di cancelleria e dei servizi amministrativi connessi, gestiti dalla cooperativa “Saperi e Lavoro” di Lucca che mette a disposizione due unità di personale. La ripresa dell'attività giudiziaria sarà comunicata non appena definita.

“La riapertura del Giudice di Pace – dichiara il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli – rappresenta un risultato importante per la nostra comunità. Dopo un periodo di sospensione, manteniamo sul territorio un presidio di giustizia di prossimità. È un segnale di attenzione verso le esigenze dei cittadini e di collaborazione tra istituzioni, volto a garantire la piena funzionalità degli uffici e il corretto svolgimento delle attività giudiziarie”.

