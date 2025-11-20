Incendio in un’azienda orafa ad Arezzo, nessun ferito e produzione salva

Cronaca Arezzo
Un incendio è divampato nella notte in una ditta orafa di via Calamandrei, ad Arezzo. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute rapidamente riuscendo a domare le fiamme, partite da un deposito esterno, e a impedire che il rogo si estendesse all’intero complesso.

Le fiamme hanno raggiunto solo la prima ala del capannone, senza però coinvolgere l’area produttiva e di lavorazione dell’azienda. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri, polizia e un’ambulanza del 118 per le verifiche di sicurezza.

