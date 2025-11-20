Incendio in un’azienda orafa ad Arezzo, nessun ferito e produzione salva

Un incendio è divampato nella notte in una ditta orafa di via Calamandrei, ad Arezzo. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute rapidamente riuscendo a domare le fiamme, partite da un deposito esterno, e a impedire che il rogo si estendesse all’intero complesso.
Le fiamme hanno raggiunto solo la prima ala del capannone, senza però coinvolgere l’area produttiva e di lavorazione dell’azienda. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri, polizia e un’ambulanza del 118 per le verifiche di sicurezza.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Arezzo
Arezzo
Cronaca
16 Novembre 2025
Un drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la strada regionale 327, alle porte di Arezzo, in località San Zeno. Un giovane di 22 anni, originario [...]
Arezzo
Cronaca
14 Novembre 2025
La cooperativa Koinè, che gestisce l’asilo nido Ambarabà Cicci Cocco di Soci (Arezzo), dove due giorni fa un bambino di 2 anni è rimasto soffocato da un laccio della felpa, [...]
Arezzo
Cronaca
12 Novembre 2025
La Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti a seguito della caduta dell’elicottero sull’Appennino, nella zona di Badia Tedalda, che domenica scorsa ha provocato la [...]
<< Indietro