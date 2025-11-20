L'architetto toscano Francesco Sani selezionato come 'Italian Certified Connector'

L'architetto toscano Francesco Sani, titolare dello studio di Architettura e Design SANI+partners di Fucecchio, è stato selezionato dalla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi come “Italian Certified Connector” per i settori delle Costruzioni e del Real Estate.

Sani è uno dei circa 400 professionisti italiani, tra architetti, ingegneri ed esperti del settore immobiliare, che si occuperà di sviluppare progetti e connettere le aziende italiane attive nel design e nelle costruzioni con il mercato del Medio Oriente.

Questa area del mondo — non solo la più nota Dubai, ma anche e soprattutto paesi in forte sviluppo come Arabia Saudita e Oman — rappresenta oggi una destinazione strategica per chi opera nei settori delle costruzioni e del design. Per questo la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi ha creato una rete di consulenti esperti a supporto di chi vuole investire e fare impresa a livello internazionale.

“Sono molto contento di fare parte di questa squadra perché ci sono tutti i presupposti per lavorare in sinergia tra i diversi operatori del settore in modo strategico e raggiungere così risultati importanti. Ho avuto molte esperienze internazionali e devo dire che spesso le imprese ed i professionisti italiani non sono molto abituati a collaborare tra loro, ma nel mondo contemporaneo fare rete è l’unica cosa che permette di avere successo e crescere come Sistema”, commenta l'architetto Sani.