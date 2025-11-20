Legge di Bilancio, a Pisa assemblea della Cgil Toscana

Domani al Circolo ARCI Pisanova
La CGIL Toscana prosegue il percorso di mobilitazione che porterà allo sciopero generale del 12 dicembre, convocato contro una Legge di Bilancio giudicata ingiusta, che non offre risposte adeguate a lavoratrici, lavoratori, pensionate, pensionati e giovani.
In questo quadro, domani venerdì 21 novembre, dalle ore 9.30, si terrà a Pisa, presso il Circolo ARCI Pisanova (via Vittorio Frascani 1), l'Assemblea generale della CGIL Toscana, un momento di confronto e approfondimento rivolto ai quadri e agli attivisti dell’organizzazione.
La giornata sarà aperta dalla relazione introduttiva di Rossano Rossi, Segretario Generale della CGIL Toscana, che farà il punto sulle criticità della manovra economica del Governo e sulle ragioni della mobilitazione nazionale. Le conclusioni saranno affidate a Pino Gesmundo, della Segreteria nazionale della CGIL, che illustrerà le prospettive della vertenza e gli obiettivi dello sciopero generale.
L’assemblea rappresenta una tappa fondamentale del percorso che la CGIL.
Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa
