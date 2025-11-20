Messa in sicurezza del metanodotto a Montelupo: necessario l’abbattimento di due cipressi

Attualità Montelupo Fiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

Richieste dal Comune compensazioni verdi sul territorio

Due cipressi risalenti agli anni settanta, situati in località Erta, dovranno essere abbattuti per consentire a SNAM la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria sul metanodotto. Le radici delle piante, nel corso degli anni, si sono estese fino ad avvolgere le tubazioni, generando criticità e rendendo indispensabile un’azione mirata per garantire la sicurezza dell’infrastruttura.
L’intervento, programmato da SNAM nei prossimi giorni, permetterà di migliorare la sicurezza e l’efficienza della rete del gas. L’amministrazione comunale, consapevole del valore ambientale e climatico di ogni alberatura, ha approfondito le necessità di intervento cercando possibili strade per salvaguardare le alberature, ma non è stato possibile.
Per questo motivo è stato richiesto a SNAM un piano di compensazione ambientale che prevede la messa a dimora:
    •  di due nuove piante, un cipresso e un’albero ombreggiante, sempre all’Erta;
    •  di cinque grandi alberi di Liquidambar vicino al Municipio, ove si erano dovute abbattere altre piante per motivi di sicurezza.
«E’ alta l’attenzione di Montelupo per la valorizzazione e la tutela del patrimonio arboreo, nostro principale alleato contro la crisi climatica. Le nuove alberature fornite in compensazione da SNAM precedono un nuovo rilevante intervento di forestazione urbana esteso a tutto il territorio», sottolinea l’assessore alle politiche ambientali, di mitigazioni e adattamento climatico, Lorenzo Nesi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Montelupo Fiorentino
Attualità
19 Novembre 2025

Boxe, a Montelupo una serata che celebra lo sport senza barriere

E’ un evento imperdibile quello che si svolgerà il prossimo 8 dicembre al Palazzetto dello sport di Montelupo Fiorentino, con il patrocinio del Comune di Montelupo Fiorentino una serata organizzata [...]

Montelupo Fiorentino
Attualità
19 Novembre 2025

Presentazione del libro 'Senza legge' al MMAB

Venerdì 21 novembre, alle ore 18.00, il MMAB – Piazza Vittorio Veneto 11, Montelupo Fiorentino – ospiterà la presentazione del libro Senza legge (ed. Tlon), un volume che affronta il [...]

Montelupo Fiorentino
Attualità
19 Novembre 2025

Global Sumud Flotilla, il racconto in prima persona di Saverio Tommasi al MMAB di Montelupo

Il Comune di Montelupo Fiorentino organizza un appuntamento  dedicato alla testimonianza diretta di Saverio Tommasi, giornalista e cittadino montelupino, che ha preso parte alla Global Sumud Flotilla, iniziativa internazionale impegnata [...]



Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina