Lavori nelle gallerie della Tosco Romagnola: modifiche alla viabilità di Montelupo

Attualità Montelupo Fiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Anas ha avviato un intervento di adeguamento degli impianti di illuminazione e delle tecnologie nelle gallerie Castello e Schifanoia lungo la SS 67 “Tosco Romagnola”, un cantiere che comporta inevitabili modifiche alla circolazione stradale.

Per consentire lo svolgimento dei lavori è stato introdotto un senso unico alternato regolato da semaforo, accompagnato dalla segnaletica di cantiere, dal divieto di sorpasso e dal limite di velocità fissato a 30 km/h. Le limitazioni sono entrate in vigore alle 06:00 del 17 novembre 2025 e resteranno attive fino alle 18:00 del 21 dicembre 2025, con sospensione nei giorni festivi, coinvolgendo tutti gli utenti della strada.

Il Comune è in costante confronto con Anas per individuare soluzioni che possano attenuare l’impatto del cantiere sul traffico urbano. In attesa di eventuali aggiornamenti, è consigliabile scegliere percorsi alternativi quando possibile.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Montelupo Fiorentino
Attualità
20 Novembre 2025

Cultura e sport a Montelupo: gli appuntamenti della Torre dei saperi

Per comprendere il mondo dobbiamo dedicarci alla continua ricerca di nuove conoscenze su cui aprire una riflessione personale e collettiva. Costruire il sapere richiede impegno ed un serio lavoro di [...]

Montelupo Fiorentino
Attualità
20 Novembre 2025

Carabinieri, festa della patrona a Montelupo Fiorentino

Domenica 30 novembre alle ore 9:30 nella Parrocchia di San Donato a Livizzano si terrà la celebrazione della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri. La funzione [...]

Montelupo Fiorentino
Attualità
20 Novembre 2025

Messa in sicurezza del metanodotto a Montelupo: necessario l’abbattimento di due cipressi

Due cipressi risalenti agli anni settanta, situati in località Erta, dovranno essere abbattuti per consentire a SNAM la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria sul metanodotto. Le radici delle [...]



Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina