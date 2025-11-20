Lavori nelle gallerie della Tosco Romagnola: modifiche alla viabilità di Montelupo

Anas ha avviato un intervento di adeguamento degli impianti di illuminazione e delle tecnologie nelle gallerie Castello e Schifanoia lungo la SS 67 “Tosco Romagnola”, un cantiere che comporta inevitabili modifiche alla circolazione stradale.

Per consentire lo svolgimento dei lavori è stato introdotto un senso unico alternato regolato da semaforo, accompagnato dalla segnaletica di cantiere, dal divieto di sorpasso e dal limite di velocità fissato a 30 km/h. Le limitazioni sono entrate in vigore alle 06:00 del 17 novembre 2025 e resteranno attive fino alle 18:00 del 21 dicembre 2025, con sospensione nei giorni festivi, coinvolgendo tutti gli utenti della strada.

Il Comune è in costante confronto con Anas per individuare soluzioni che possano attenuare l’impatto del cantiere sul traffico urbano. In attesa di eventuali aggiornamenti, è consigliabile scegliere percorsi alternativi quando possibile.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

