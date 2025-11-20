Movida Livorno, ordinanza anti alcol e musica nella zona di via Cambini

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha firmato oggi l'ordinanza di limitazione dell'apertura oraria degli esercizi di somministrazione, della vendita da asporto delle bevande alcoliche e della diffusione musicale situati in alcune vie e zone della città, nello specifico via Cambini (tratto compreso tra via Marradi e via Roma), piazza Attias e via Marradi (tratto compreso tra piazza Attias e via Calzabigi).

Il provvedimento ha una durata di 60 giorni a partire da oggi.

L'intervento è realizzato per portare un contributo a una migliore gestione della presenza di avventori e frequentatori dei locali che si trovano nei tratti interessati e per rispondere alle diverse richieste che i residenti della zona hanno fatto in vari momenti perché fosse loro garantito il diritto al riposo e alla quiete.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa