“Pace” : la nuova opera murale di Zero-T a Poggibonsi

Nel giardino di via Giosuè Carducci torna a respirare la parola Pace. Un segno che si era consumato negli anni e che oggi rinasce, ancora una volta, grazie allo sguardo di Paolo Capezzuoli, in arte Zero-T, artista poggibonsese capace di portare nel mondo la sua visione e di riportarla, con gratitudine, alla sua città.

E’ stata inaugurata e presentata oggi, 20 novembre, la nuova opera di street art sostenuta dall’Amministrazione e realizzata da Mixed Media in collaborazione con la Biblioteca comunale Gaetano Pieraccini nell’ambito della rassegna Benessere. “In un luogo di cultura e di incontro come questo - ha sottolineato la sindaca Susanna Cenni - per noi è stato importante rinnovare questo messaggio di Pace attraverso l’arte del nostro concittadino, che ringrazio. Un ulteriore arricchimento per la nostra città e un percorso che intendiamo proseguire. Grazie a Mixed Media che ci ha accompagnato in questo progetto”.

“Un’opera in continuità con quella già realizzata da Paolo Capezzuoli, che il tempo aveva, naturalmente, sgretolato e che noi abbiamo voluto ripristinare - ha detto l’assessora alla cultura Elisa Tozzetti – Perché crediamo nell’impegno per la Pace e crediamo la Pace, in maniera ostinata, vada costruita ogni giorno anche con il linguaggio della cultura e dell’arte”.

“Questo murale è l’ultimo di un percorso avviato negli anni e che è cresciuto nel tempo - ha ricordato Matteo Ceccherini, di Mixed Media – Di questo ringraziamo anche l’ex assessore Nicola Berti che ha avviato questo tipo di iniziative che hanno portato opere ma anche una forte sensibilità da parte dei cittadini e delle cittadine nei confronti di questo linguaggio artistico”.

E’ stato lo stesso artista Zero-T ad entrare nel merito dell’opera. "Il nuovo murale - ha affermato - affida alle mani il compito di raccontare ciò che le parole spesso non sanno dire: il gesto che unisce, la stretta che avvicina, l’intenzione che apre un varco all’altro. Mani che dialogano con le lettere, trasformandole in simboli: una P che si accende di un asterisco, una A che si illumina come un’aureola, una C che custodisce una lacrima, una E che diventa esclamazione. Toni caldi e freddi di grigio si alternano, come respiri, per dare forma a un desiderio semplice e universale. Un’opera che invita a fermarci un momento, a guardare, a riconoscere la forza e delicatezza di una parola che non smette mai di chiedere cura. Un promemoria gentile per tutta la comunità: la pace comincia da un gesto, da uno sguardo che sceglie di incontrare l’altro".

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa

