Buongiorno oggi ringrazio Mattia Compagnucci che ha un azienda agricola familiare, è uno chef e ogni anno mi regalata qualche sua ricetta sempre in linea con il periodo stagionale.

La ricetta è quella dei Panini alla zucca buoni, fragranti, profumati che possiamo arricchire anche con i semi. Mattia ha modellato i panini a forma di zucca, ma voi potete fare dei semplici panini tondi. Mattia ha concesso anche la foto dei suoi panini alla zucca, sono molto scenografici.

Panini alla zucca

Ingredienti (per circa 8-10 panini)

350 g di farina manitoba + 200 g di farina 00

80-100 g di polpa di zucca cotta e frullata

110 ml latte a temperatura ambiente

30 g zucchero

4 g di lievito di birra fresco

40 ml olio extravergine d’oliva

10 g di sale

Procedimento

Preparare la zucca: Taglia la zucca a cubetti, cuocila in forno finché diventa morbida. Poi frullala fino ad ottenere una purea.

Impasto: In una ciotola capiente miscela lo zucchero e il lievito. Aggiungi al centro la purea di zucca, il latte e le farine. Inizia ad impastare. Poi aggiungi l’olio e infine il sale. Lavora l’impasto finché risulta liscio ed elastico.

Prima lievitazione: Copri l’impasto e lascialo lievitare in un luogo tiepido fino al raddoppio (può richiedere 1-3 ore a seconda della temperatura).

Formatura: Dividi l’impasto in panetti della dimensione desiderata 85-90 g ciascuno e modellali a forma di panino. Se vuoi, puoi decorarli con semi e/o dare una forma più “zucca”.

Seconda lievitazione: Posiziona i panini sulla teglia con carta forno, copri e lascia lievitare ancora circa 30-60 minuti.

Cottura: Preriscalda il forno a circa 180 °C (ventilato) o 190 °C (statico) e cuoci per circa 25-30 minuti finché i panini sono dorati.

Raffreddamento: Lascia raffreddare su una griglia.

Servizio: Gustali semplici, oppure farciscili a piacere — con formaggi, salumi, marmellate o creme — o usali come pane per i tuoi burger autunnali.

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB per tutta la Toscana.