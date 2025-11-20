Provincia Novecento, visite guidate alla scoperta degli artisti di Empoli

Un'opportunità unica di ripercorrere le vicende degli artisti che, a partire da un secolo fa, hanno dato vita a una stagione culturale legata a Empoli e al suo circondario.

La mostra Provincia Novecento all'Antico Ospedale di via Paladini di Empoli si apre alle visite guidate e lo fa con un bonus unico per i soci Unicoop Firenze.

Le visite guidate infatti saranno gratuite e il biglietto d'ingresso ridotto a partire da domani, venerdì 21 novembre 2025, fino al termine della mostra, il 15 febbraio 2026.

Le prenotazioni

PROVINCIA NOVECENTO

La mostra nasce proprio con l’intento di raccontare le vicende di quella cerchia di artisti che, esattamente un secolo fa, iniziò a riunirsi in una piccola rimessa di attrezzi nell’orto dietro la casa di Mario Maestrelli, in via Tripoli. Mario e l’amico Virgilio Carmignani, adolescenti nel 1925, riuscirono a creare un gruppo di artisti che frequentava la “stanzina” di casa Maestrelli, rielaborando gli insegnamenti dell’Istituto d’Arte di Porta Romana a Firenze. Accanto a loro, pittori come Amleto Rossi, Ghino Baragatti, Loris Fucini e Sineo Gemignani, insieme a Piero Sedoni e Pietro Tognetti, contribuirono a formare una generazione che, tra fine anni Venti e decennio successivo, iniziò a farsi notare in ambito nazionale. La guerra segnò una cesura drammatica, influenzando profondamente le loro opere e le loro scelte personali, mentre il Dopoguerra aprì nuove strade artistiche, dal realismo sociale all’astrattismo, segnando l’evoluzione di una comunità creativa.

GLI ARTISTI RAPPRESENTATI

In mostra opere di Mario Maestrelli, Virgilio Carmignani, Amleto Rossi, Ghino Baragatti, Loris Fucini, Sineo Gemignani, Renato e Nello Alessandrini, Enzo Faraoni, Piero Sedoni, Pietro Tognetti, Gino Terreni, Gigi Boni, Dante Vincelle e Cafiero Tuti.

GLI APPUNTAMENTI CON LE VISITE GUIDATE

Novembre

venerdì 21, ore 18; sabato 22, ore 10.30; domenica 23, ore 16.30; sabato 29, ore 16.30

Dicembre

sabato 6, ore 10.30; domenica 7, ore 16.30; sabato 13, ore 16.30; domenica 14, ore 10.30: sabato 20, ore 16.30; domenica 21, ore 10.30; sabato 27, ore 16.30; domenica 28, ore 10.30

Gennaio

sabato 3, ore 10.30; domenica 4, ore 16.30; sabato 10, ore 16.30; domenica 11, ore 11.30; domenica 18, 16.30; sabato 24, ore 16.30; domenica 25, ore 10.30, sabato 31, ore 10.30.

Febbraio

domenica 1, ore 16.30; domenica 8, ore 10.30; sabato 14, ore 10.30.

