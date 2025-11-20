Rapina 19enne alla stazione, via il telefono: carabinieri lo arrestano

Un cittadino extracomunitario di 26 anni è stato arrestato in flagranza di reato nella serata del 16 novembre dai Carabinieri delle Stazioni di San Piero a Grado e Pisa Porta a Mare con l’accusa di rapina. L’intervento è avvenuto in piazza della Stazione, durante un servizio di controllo del territorio.

Un 19enne, visibilmente agitato, ha chiesto aiuto ai militari indicando l’uomo che poco prima gli aveva rubato il telefono cellulare, provocandogli escoriazioni agli arti e alla testa a causa della caduta durante l’aggressione. I Carabinieri sono riusciti a bloccare rapidamente il sospetto e a recuperare il dispositivo, poi restituito al proprietario.

Il 26enne è stato trattenuto in camera di sicurezza su disposizione della Procura di Pisa. Nel rito direttissimo del giorno successivo, l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.