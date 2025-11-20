Referendum Giustizia, tour di Forza Italia a Certaldo, Empoli e Lastra a Signa

Venerdì 21, in occasione della Giornata della Giustizia Negata, il segretario provinciale di Forza Italia Paolo Giovannini, insieme a un gruppo di dirigenti provinciali, parteciperà a un tour di incontri dedicati al tema della giustizia e del prossimo referendum sulla separazione delle carriere.

Il percorso inizierà a Certaldo alle ore 11, proseguirà a Empoli alle ore 12 e si concluderà a Lastra a Signa, dove, durante il pranzo, si terrà una conferenza stampa sul tema “La Giustizia Negata” e sui motivi per dire SÌ al referendum per avere una legge realmente uguale per tutti.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il principio costituzionale di uguaglianza davanti alla legge – sancito dall’articolo 3 della Costituzione – non sempre trova piena corrispondenza nella realtà. L’obiettivo è evidenziare le criticità del sistema giudiziario attuale e illustrare le proposte di riforma per una giustizia più equa, trasparente e credibile.

"Durante la conferenza stampa - spiega il Segretario provinciale di Forza Italia Paolo Giovannini - verranno illustrate dieci ragioni per sostenere la separazione delle carriere, tra cui: garantire un giudice realmente terzo e imparziale; assicurare parità tra accusa e difesa, come previsto dal giusto processo; allinearsi ai modelli delle democrazie liberali europee; rafforzare l’indipendenza del giudice e la credibilità complessiva della magistratura; superare il correntismo attraverso il sorteggio dei membri del CSM; introdurre un’Alta Corte disciplinare autonoma e trasparente e restituire ai cittadini una giustizia che tutela, non intimorisce".

“La giustizia deve essere davvero uguale per tutti - prosegue - e la separazione delle carriere rappresenta una riforma di civiltà, una battaglia di libertà a tutela dei diritti dei cittadini e della nostra democrazia”.

