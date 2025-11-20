Scippava e picchia donne anziane nel Pisano, arrestato 27enne

È finito in carcere un 27enne di San Giuliano Terme, ritenuto responsabile di una serie di violente rapine ai danni di donne, soprattutto anziane, avvenute nel Pisano tra il 15 settembre e il 1° novembre. L’uomo è accusato di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, al termine di un’indagine condotta dalla polizia e coordinata dal pm Sisto Restuccia.

L’inchiesta è partita dopo l’aggressione a una 55enne, colpita con un manganello estensibile e ferita al cranio. Dall’analisi delle telecamere gli investigatori hanno individuato l’auto del sospetto e hanno iniziato un lungo pedinamento, reso difficile dalle sue abitudini irregolari e dalla guida spericolata.

Secondo la polizia, il giovane avrebbe messo a segno altri quattro scippi: tra le vittime una 91enne e una 76enne a Cascina, quest’ultima trascinata sull’asfalto; un’82enne ipovedente minacciata di morte a Pisa; e una 63enne derubata il 21 ottobre, episodio in cui le telecamere di una tabaccheria hanno ripreso il malvivente mentre acquistava sigarette.

Il 1° novembre il 27enne ha colpito di nuovo, non accorgendosi della presenza di due pattuglie: è riuscito a fuggire grazie a manovre spericolate, ma gli agenti hanno poi trovato nella sua abitazione bastoni, manganelli e gli abiti usati durante le rapine. Per lui si sono aperte le porte del carcere.