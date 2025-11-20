Sequestrati abiti e oltre 70 profumi contraffatti in Versilia

La Guardia di Finanza di Lucca intensifica i controlli contro l’abusivismo commerciale sul litorale versiliese, soprattutto in vista delle festività e dei mercatini invernali. Nel fine settimana, tre interventi del Gruppo di Viareggio hanno portato al sequestro di circa 100 capi di abbigliamento e accessori con marchi falsificati di note griffe.

La vera novità emersa nel corso delle operazioni riguarda però la contraffazione dei profumi. Ai margini di un mercato settimanale, i finanzieri hanno individuato un venditore che esponeva oltre 70 fragranze di marchi famosi, offerte a prezzi particolarmente allettanti. I prodotti, privi di QR code e codici seriali necessari a garantirne l’autenticità, non solo violavano i diritti d’autore ma risultavano potenzialmente pericolosi per la salute: i profumi contraffatti possono infatti contenere sostanze non certificate, capaci di provocare irritazioni, allergie o altre reazioni indesiderate.

L’uomo è stato denunciato alla Procura per contraffazione e ricettazione (artt. 474 e 648 del Codice penale). Tutta la merce è stata sequestrata e sarà avviata alla distruzione.

La Guardia di Finanza lucchese sottolinea che i controlli proseguiranno e saranno ulteriormente rafforzati nelle prossime settimane, per tutelare consumatori, concorrenza e legalità sul territorio versiliese.

