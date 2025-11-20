Si dimette il sindaco di Figline e Incisa Valdarno: "Non ci sono più condizioni"

Il sindaco di Figline e Incisa Valdarno, Valerio Pianigiani, ha annunciato le proprie dimissioni, definendole "sofferta, ma necessaria, poiché non sussistono più le condizioni per garantire una corretta e piena attività amministrativa". La decisione arriva dopo che il Partito Socialista e altre forze di opposizione "non hanno presenziato al Consiglio comunale", facendo venir meno il numero legale necessario per svolgere le sedute. Pianigiani ha sottolineato che, pur disponendo dei numeri in Consiglio e avendo ricevuto un chiaro mandato elettorale, "il regolamento dell'Assemblea non consente di procedere se non viene assicurato il numero legale". Domani alle 11 il sindaco terrà una conferenza stampa con tutta la Giunta per illustrare i dettagli della situazione.

Notizie correlate