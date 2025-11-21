A Fucecchio un accordo di rete per favorire l'inclusione giovanile

Attualità Fucecchio
Il protocollo prevede una collaborazione tra istituzioni, scuole e associazioni nell'organizzazione di attività extra scolastiche

Promuovere contesti educativi inclusivi che permettano a tutti i ragazzi di sentirsi parte attiva della comunità, sviluppare le proprie capacità e accedere alle stesse opportunità. E' quanto previsto dall'accordo di rete sottoscritto venerdì 21 novembre da amministrazione comunale, Istituto Comprensivo Fucecchio, istituto superiore “Arturo Checchi”, associazione Popoli Uniti, Movimento Shalom e La Calamita, che prevede la collaborazione tra i vari enti al fine di organizzare e promuovere attività extra scolastiche che possano favorire il percorso scolastico dei ragazzi e la loro piena integrazione nella società, indipendentemente dal paese di origine, dalla condizione personale o dal contesto sociale da cui provengono.

"Un accordo che nasce sulla scia del progetto Inclusivamente, grazie al quale sono stati sviluppati numerosi incontri finalizzati al consolidamento della comunità educante – spiega la sindaca Emma Donnini -. Adesso ci avviamo a realizzare un percorso di condivisione che offra un valido supporto al lavoro educativo extra-scolastico svolto nei servizi attualmente presenti sul territorio comunale, con l'obiettivo di favorire una sempre maggiore inclusione sociale attraverso la collaborazione tra i vari enti e la sensibilizzazione della comunità".

Grazie alla firma dell'accordo, i servizi educativi extra-scolastici Sottosopra, Atelier Shalom, Alidoro e Oratorio Santa Maria delle Vedute collaboreranno insieme per realizzare ambienti educativi che assicurino la valorizzazione delle differenze, anche attraverso percorsi di apprendimento personalizzati e un lavoro congiunto tra amministrazione, scuole, associazioni e famiglie. Unitamente alle attività già in essere di supporto ai compiti scolastici in orario pomeridiano e altre ludico-ricreative, i servizi potranno collaborare per sviluppare programmi di tutoraggio, percorsi di rafforzamento delle competenze scolastiche e attività educative trasversali anche attraverso laboratori artistici, eventi interculturali e momenti di approfondimento. L'accordo si pone inoltre l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’inclusione e della valorizzazione della diversità culturale, rendendo i doposcuola dei luoghi non solo di apprendimento ma anche di crescita personale e sociale, e di realizzare attività di supporto per le famiglie al fine di creare rapporti di fiducia reciproca e di collaborazione, rafforzando il legame scuola-famiglia.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

