Andrea Mortini, eletto alla guida della Piccola Industria di Firenze, Livorno e Massa Carrara

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Andrea Mortini è il nuovo presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Toscana Centro e Costa.
Eletto dal Comitato della Piccola Industria dei territori di Firenze, Livorno e Massa Carrara, Andrea Mortini succede a Franco Resti che ha guidato negli ultimi anni la Piccola Industria di Confindustria Toscana Centro e Costa.

“Le piccole imprese sono il cuore produttivo, un motore di innovazione, sostenibilità e crescita condivisa sui territori di Firenze, Livorno, Massa e Carrara – spiega il neo presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Toscana Centro e Costa Andrea Mortini -. E sono anche sentinelle strategiche dello stato di salute della nostra economia; ma per loro storia e dimensione sono anche le più vulnerabili di fronte agli odierni repentini andamenti dei mercati. E per questo necessitano di azioni e progetti che sappiano adeguatamente supportarle in tutti gli ambiti oggi strategici e necessari al loro sviluppo e alla loro crescita. Fra le indicazioni del mio programma ho, infatti, ipotizzato la creazione di un osservatorio permanente delle piccole e medie imprese dei nostri territori che monitori fabbisogni, criticità e opportunità”.

Andrea Mortini, 41 anni, è CFO e presidente del Consiglio di Amministrazione di Consilium Italy Srl; e è presidente di Rent Your Move (Noleggio.Expert), azienda specializzata in soluzioni di noleggio a lungo termine e mobilità; presidente di Asev (Agenzia per lo sviluppo Empolese Valdelsa). E’ stato, fino all’ottobre scorso, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Centro e Costa.

Fonte: CONFINDUSTRIA TOSCANA CENTRO E COSTA

Notizie correlate

21 Novembre 2025

Giornata contro la violenza sulle donne, la Polizia di Stato rinnova il suo impegno con '...questo NON è AMORE'

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), prosegue l’impegno della Polizia di Stato nella campagna permanente “…questo NON è AMORE”, realizzata dalla Direzione [...]

Firenze
Attualità
21 Novembre 2025

Firenze, i Carabinieri celebrano la Virgo Fidelis a Santa Maria Novella e ricordano i Caduti di Culqualber

Nella mattinata odierna, nella suggestiva cornice della Basilica di Santa Maria Novella, alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri Toscana, Generale di Brigata Pierluigi SOLAZZO e delle massime autorità cittadine, [...]

Firenze
Attualità
20 Novembre 2025

Grande successo per “Una vasca per Aisla Firenze”: raccolti quasi 8mila euro

Un weekend in acqua per sostenere i malati di Sla. Grande partecipazione per “Una vasca per Aisla Firenze”, la maratona di nuoto non agonistica di 24 ore a scopo benefico che [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina