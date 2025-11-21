'Arboreo' fa tappa a Fucecchio per la Festa degli Alberi

Attualità Fucecchio
Nella giornata della Festa degli Alberi, il 21 novembre 2025, Fucecchio ha accolto "Arboreo", un progetto che unisce educazione, arte e cittadinanza ambientale con l’obiettivo di trasformare il modo in cui viviamo e immaginiamo gli alberi nelle nostre città. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’Ecoistituto delle Cerbaie e il Comitato Francigena Galleno, segna l’inizio di un percorso condiviso che coinvolgerà scuole, cittadini e istituzioni nella cura del territorio.

La mattinata si è svolta nell’area dell’ex Opera Pia Landini Marchiani, a Ponte a Cappiano, dove sono state accolte tre classi della scuola primaria del paese, la Bardzky. Bambini e bambine hanno partecipato alle attività proposte dal progetto, scoprendo grazie alla guida di Massimiliano Petrolo dell'Ecoistituto l’importanza degli alberi e il valore della relazione tra esseri umani e natura. "Arboreo" invita infatti a considerare la piantumazione non solo come un gesto ecologico ma come un’occasione culturale e comunitaria, capace di generare senso di responsabilità, appartenenza e futuro condiviso.

Ogni albero piantato porterà un nome e ogni nome diventerà un impegno: un modo per riconoscere che la cura dell’ambiente nasce da gesti concreti e dal coinvolgimento diretto delle persone. A ciascun bambino è stato donato un piccolo vaso con terriccio e due ghiande di quercia raccolte nel bosco dell’Opera Pia: un invito a prendersi cura di questi semi a casa, accompagnandoli nella crescita finché non diventeranno giovani alberi.

“Con questa iniziativa – sottolinea l'assessora all'ambiente Sabrina Mazzei - prende avvio un nuovo cammino del progetto "Arboreo" nel Comune di Fucecchio, che nei prossimi mesi continuerà a coinvolgere la comunità attraverso attività didattiche, laboratori artistici, momenti di incontro e nuove piantumazioni, con l’obiettivo di costruire un legame sempre più profondo e consapevole tra la città e la sua natura”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

