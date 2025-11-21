Ecco 170mila euro per asfaltare le strade di Montelupo

Attualità Montelupo Fiorentino
Piazza Matteotti, un tratto di via Caverni, via Dante Alighieri: queste le prime strade su cui partiranno gli interventi di ripristino e asfaltatura. Uno stanziamento di 170.000 euro, suddiviso in due fasi.

A inizio 2026 le strade interessate saranno: via Fratelli Cervi in zona Erta, via Bramasole, via del Piano, via degli Orti, via del Ponte Nuovo, parcheggio Camaioni.

Inoltre nel bilancio 2026 saranno previsti ulteriori stanziamenti per nuove asfaltature.

Dal 24 novembre 2025 al 5 dicembre 2025 compresi, nella fascia oraria 8:00–18:00 e in base all’avanzamento dei lavori, sono previsti alcuni provvedimenti temporanei alla circolazione.

In Piazza Matteotti e in via Alighieri è istituito il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli (solo per i giorni necessari secondo l’andamento dei lavori).

In via Caverni, nel tratto compreso tra i civici 29 e 111, è previsto il restringimento della carreggiata con l’istituzione del senso unico alternato, oltre al divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, fatta eccezione per quelli impiegati nei lavori e limitatamente alle necessità operative.

«Abbiamo pianificato interventi mirati di asfaltatura delle strade con i 170.000 € stanziati per il 2025 riusciamo a intervenire su nove punti critici in diverse zone del territorio. Per il 2026 abbiamo previsto un ulteriore stanziamento. Per sistemare piazza Matteotti occorrono circa 20.000 € e per l’asfaltatura di via del Piano si sale a 21.000 €. Cito questi due casi come esempi per condividere anche con i cittadini l’impatto economico di questo tipo di interventi. Il nostro impegno è quello di sistemare per stralci tutte le zone che presentano maggiori problemi», afferma l’assessore alle manutenzioni Simone Peruzzi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

