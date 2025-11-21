FdI Empoli: “Per una viabilità più sicura servono scelte chiare e un dialogo con i cittadini di Pozzale e Casenuove”

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia Empoli ha presentato un’interrogazione a risposta orale per chiedere al sindaco e alla giunta chiarimenti puntuali sul progetto di riordino della viabilità nelle frazioni di Pozzale e Casenuove, tema che negli ultimi giorni ha alimentato numerose discussioni e preoccupazioni tra residenti e operatori economici.

Come noto, l’Amministrazione ha avviato un percorso partecipativo con assemblee pubbliche e tavoli di confronto, illustrando un progetto che prevede nuovo assetto della sosta, percorsi pedonali e ciclabili e un generale riordino della circolazione. Tuttavia — come riportato anche dagli organi di stampa locali — restano incertezze su punti essenziali del progetto, tra cui il possibile senso unico su alcune delle principali strade del quartiere e la configurazione definitiva della pista ciclabile.

"I cittadini ci segnalano dubbi concreti sulla tenuta del traffico, sulla sicurezza e sugli effetti che il nuovo assetto potrebbe avere sulle attività economiche della zona — dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia: Cosimo Carriero (capogruppo), Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano. —. Per questo abbiamo chiesto al Sindaco di chiarire quali saranno le scelte effettive, quali osservazioni saranno accolte e come verranno spiegate alla cittadinanza".

Nello specifico, l’interrogazione chiede quali siano le intenzioni dell’Amministrazione riguardo ai sensi unici e alle modifiche alla rete viaria; con quali criteri saranno integrate le osservazioni dei residenti e dei commercianti; come verrà strutturato il percorso ciclabile per garantire sicurezza e reale funzionalità e quali strumenti di comunicazione saranno attivati per informare in modo chiaro e tempestivo la cittadinanza sulle decisioni finali e sui tempi dei lavori.

"La partecipazione non può essere un semplice adempimento formale, ma deve tradursi in scelte trasparenti, motivate e comprensibili. I cittadini di Pozzale e Casenuove hanno il diritto di sapere come cambierà la viabilità delle loro strade e quali problemi l’Amministrazione intende realmente risolvere — aggiunge Carriero -. Fratelli d’Italia Empoli continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione del progetto, chiedendo aggiornamenti chiari e garantendo ai residenti il massimo livello di trasparenza".

