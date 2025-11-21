Giornata della 'Giustizia Negata': Forza Italia incontra i cittadini a Certaldo ed Empoli

Politica e Opinioni
Il Segretario Provinciale Paolo Giovannini e dirigenti locali incontrano cittadini e stampa per discutere del referendum sulla separazione delle carriere

"Venerdì 21, in occasione della Giornata della Giustizia Negata, il Segretario Provinciale di Forza Italia Giovannini Paolo, insieme a un gruppo di dirigenti provinciali, parteciperà a un tour di incontri dedicati al tema della giustizia e del prossimo referendum sulla separazione delle carriere.

Il percorso inizierà a Certaldo alle ore 11:00, proseguirà a Empoli alle ore 12:00 e si concluderà a Lastra a Signa, dove, durante il pranzo, si terrà una conferenza stampa sul tema “La Giustizia Negata” e sui motivi per dire SÌ al referendum per avere una legge realmente uguale per tutti.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il principio costituzionale di uguaglianza davanti alla legge - sancito dall’articolo 3 della Costituzione - non sempre trova piena corrispondenza nella
realtà. L’obiettivo è evidenziare le criticità del sistema giudiziario attuale e illustrare le proposte di riforma per una giustizia più equa, trasparente e credibile.

Durante la conferenza stampa verranno illustrate dieci ragioni per sostenere la separazione delle carriere, tra cui:
- garantire un giudice realmente terzo e imparziale;
- assicurare parità tra accusa e difesa, come previsto dal giusto processo;
- allinearsi ai modelli delle democrazie liberali europee;
- rafforzare l’indipendenza del giudice e la credibilità complessiva della magistratura;
-superare il correntismo attraverso il sorteggio dei membri del CSM;
- introdurre un’Alta Corte disciplinare autonoma e trasparente;
- restituire ai cittadini una giustizia che tutela, non intimorisce.

“La giustizia deve essere davvero uguale per tutti – spiega il Segretario Provinciale – e la separazione delle carriere rappresenta una riforma di civiltà, una battaglia di libertà a tutela dei diritti dei cittadini e della nostra democrazia”.

Gli incontri sono aperti ai cittadini, alla stampa e a tutti coloro che desiderano approfondire le ragioni del SÌ e confrontarsi sul futuro del sistema giudiziario italiano".

Il segretario provinciale di Forza Italia
PAOLO GIOVANNINI

