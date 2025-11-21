Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, manifestazione a Empoli

Il prossimo martedì 25 novembre 2025 è in programma la manifestazione studentesca in concomitanza con la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il corteo sarà formato da circa 700 studentesse e studenti per le vie del centro abitato di Empoli.

Per questo è stata emessa l'ordinanza numero 505 del 21 novembre 2025 che stabilisce che per martedì 25 novembre, dalle 9 fino al termine della manifestazione, sarà sospesa la circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito del corteo nelle seguenti strade: Via Bonistallo, Viale Bruno Buozzi, Via Curtatone e Montanara, Piazza della Vittoria, Via del Giglio, Piazza Farinata degli Uberti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

