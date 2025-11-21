Grosseto, blitz della Guardia di Finanza: 45mila articoli sequestrati tra prodotti non sicuri e contraffatti

In vista delle festività natalizie, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Grosseto ha intensificato i controlli sul territorio per tutelare la salute dei consumatori e garantire un mercato sicuro e competitivo. Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia di Follonica e delle Tenenze di Castiglione della Pescaia e Porto Santo Stefano hanno effettuato due distinte operazioni nei comuni di Castiglione della Pescaia e Monte Argentario, sequestrando complessivamente 45mila accessori di vario genere.

Tra i prodotti scoperti, molti erano luminarie e addobbi natalizi privi delle indicazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo, come il nome del produttore o dell’importatore, le istruzioni in lingua italiana e le precauzioni per la presenza di materiali potenzialmente nocivi.

Oltre al sequestro amministrativo, finalizzato a tutelare i consumatori, i titolari dei negozi sono stati segnalati alla Camera di Commercio per gli adempimenti di competenza.

Durante uno dei controlli, le Fiamme Gialle hanno anche scoperto circa 600 articoli contraffatti, tra cui carte da gioco, peluche e pupazzi, compresi alcuni che imitavano i noti 'Labubu'. Il responsabile della vendita dei prodotti falsi è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

