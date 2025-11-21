Incidente a San Miniato Basso, cinque persone coinvolte

Cronaca San Miniato
Incidente questa sera a San Miniato Basso, con cinque persone coinvolte fortunatamente in maniera lieve. È successo poco dopo le 16 lungo via dei Mille, il viale che porta la frazione verso la superstrada e Fucecchio. Da quanto si apprende tre le auto che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate con cinque persone coinvolte. Tra queste una donna con i figli minorenni e le altre due persone, un uomo e una donna, che viaggiavano nelle altre due auto coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118, con tre ambulanze e le forze dell'ordine. Gli occupanti delle auto sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice verde.

