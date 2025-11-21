L'Istituto Enriques di Castelfiorentino festeggia i 40 anni con un nuovo logo: "Maturi ma fortemente giovani e proiettati verso il futuro"

Il nuovo logo, realizzato dallo studente Alessandro Pippucci, è stato presentato alla presenza delle autorità locali durante i festeggiamenti per il quarantennale dell’istituto

"Festeggiamo i primi 40 anni di storia del nostro istituto. Una grande soddisfazione, perché, come per una persona, i 40 anni sono importanti: maturi, con un’esperienza alle spalle, ma ancora fortemente giovani e proiettati verso il futuro". Così la dirigente dell'Istituto Enriques di Castelfiorentino, Barbara Degl'Innocenti, si è espressa durante la presentazione in Comune di Empoli del nuovo logo dell’istituto, realizzato dallo studente Alessandro Pippucci, per celebrare l’importante traguardo di otto lustri per l’Enriques. L’evento si è svolto alla presenza del sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, della sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì, e del presidente dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, Alessio Mugnaini.

"Portiamo avanti una tradizione solida e un radicamento a 360 gradi sul territorio - ha proseguito Degl'Innocenti - e la capacità di guardare oltre, affrontando le sfide dei tempi che verranno, con un solido bagaglio di formazione che offriamo ai ragazzi, con presenza sul territorio e apertura agli scenari internazionali, tramite concorsi, contest e altre iniziative che arricchiscono la nostra offerta formativa e le esperienze degli studenti".

Il nuovo logo, spiega la dirigente, è frutto proprio di un contest che ha coinvolto i ragazzi dell’indirizzo professionale Design della comunicazione visiva e pubblicitaria. Sono stati esaminati oltre 40 lavori da una giuria interna composta da professori competenti in materia. Alla fine sono stati scelti due progetti: "abbiamo fatto un plebiscito tramite Google Form, invitando a votare tecnici, studenti, docenti e genitori - spiega Degl'Innocenti -. Dalla votazione ha vinto il progetto che più rispecchia l’identità dell’istituto, che guarda verso il futuro, ovvero il lavoro del nostro studente Alessandro Pippucci, già diplomato e già inserito nel mondo del lavoro: un’ulteriore ciliegina sulla nostra torta di compleanno".

"Il processo per la creazione del logo è stato lungo - ha raccontato Alessandro Pippucci, vincitore del contest e ideatore del nuovo logo -. Abbiamo eliminato tutti gli strumenti solitamente presenti nei loghi scolastici, come matite o quaderni, e abbiamo minimizzato ogni elemento, inserendo tre 'swoosh' per dare espressione dinamica e movimento: perché nella nostra idea un istituto di valore è dinamico e sempre in movimento. Abbiamo utilizzato tre colori: il giallo, per la felicità; il rosso, per le emozioni e la passione per lo studio; e il blu, per le competenze e la collaborazione tra tutti".

Presente tra le autorità anche la sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì, che ha commentato: "È un momento molto importante, perché ci ricorda un doppio binario: da un lato la storia ormai quarantennale dell’istituto, una scuola dell’unione dei comuni e non solo, dall’altro perché, come spesso accade, grazie al lavoro dei ragazzi - in questo caso dell’istituto grafico e pubblicitario - riusciamo a mostrare, in un’occasione di festa, come questi giovani siano già pronti per il mondo del lavoro. Abbiamo in cantiere ulteriori progetti con la dirigente scolastica per ampliare l’offerta formativa - ha aggiunto Giannì - e l’augurio è che fra quarant’anni festeggeremo quello che già è, e diventerà, non solo un centro di formazione, ma un istituto in grado di preparare i ragazzi al mondo reale".

L'Istituto, come ha ricordato il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, nasce il 10 agosto 1985 con il decreto ministeriale dell’allora ministro dell’Istruzione, Franca Falcucci - che elevò a rango di istituto autonomo la sede distaccata dell’Istituto professionale di Empoli. "Ricordo questo episodio considerando il contesto attuale, in cui si parla spesso di accorpamenti e dimensionamento delle scuole. Gli istituti dell’Empolese Valdelsa operano per il territorio: ci sono studenti che vengono da Empoli e dagli altri comuni per frequentare l’Enriques, così come altri che da Castelfiorentino scelgono il Sanzio. Questo dimostra quanto i nostri territori siano interconnessi, e come oggi sia fondamentale avere una visione d’insieme che vada oltre i singoli comuni, anche nel campo dell’istruzione, così come accade già per sanità e polizia municipale. I quarant’anni dell’Enriques raccontano storie di generazioni, amicizie, crescita professionale e formazione, e soprattutto la storia di una comunità".

Niccolò Banchi

