Macchina in fiamme a Castelfranco di Sotto, nessuna persona coinvolta

Macchina in fiamme nella tarda mattinata di oggi a Castelfranco di Sotto. Sul posto, in via Aldo Moro, poco prima delle 13 sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale di Castelfranco. La squadra del comando di Pisa ha estinto l'incendio, che aveva avvolto l'auto, e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. Nessuna persona è rimasta ferita.

Notizie correlate