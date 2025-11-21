Monsignor Enrico Bartoletti proclamato venerabile da papa Leone XIV

Monsignor Enrico Bartoletti è stato proclamato oggi venerabile da papa Leone XIV. Bartoletti nacque il 7 ottobre 1916 a San Donato di Calenzano, fu arcivescovo di Lucca e segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana sotto il pontificato di papa Paolo VI. L'11 novembre 2007 è stata aperta a Lucca la fase diocesana della causa per la sua beatificazione.

"La Chiesa di Firenze si unisce alla gioia della Chiesa di Lucca per monsignor Enrico Bartoletti proclamato oggi venerabile da Papa Leone XIV che ne ha riconosciuto con decreto le virtù eroiche - ha dichiarato l'arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli .- Bartoletti è stato un prete della tradizione fiorentina, si è formato nel nostro seminario, di cui successivamente diventò rettore, ed è stato protagonista della grande stagione fiorentina della metà del secolo scorso, quella ispirata da don Raffaele Bensi, guidata dal venerabile cardinale Elia Dalla Costa e che ha espresso figure come Giorgio La Pira e don Giulio Facibeni, anch’essi riconosciuti venerabili".

"Un sacerdote - ha proseguito - che ha sempre obbedito sacrificando sé stesso per il bene della Chiesa, lasciando Firenze per diventare prima vescovo ausiliare e poi arcivescovo di Lucca, diocesi che dovette poco dopo abbandonare perché chiamato a Roma per ricoprire l'incarico di Segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana".

"Bartoletti nella nostra arcidiocesi diede una svolta decisiva al modello di formazione al sacerdozio, fu poi pastore premuroso della Chiesa lucchese, è stato quindi il traghettatore della Chiesa italiana sulla via aperta dal Concilio nell’orizzonte pastorale che univa evangelizzazione e promozione umana".

Notizie correlate