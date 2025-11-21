Muffa alla scuola dell'infanzia di San Miniato Basso, Lega: "Ennesima protesta all'indifferenza del Comune"

"È di queste ore l’ennesima protesta di cittadini di fronte all’indifferenza che il Comune dimostra nei riguardi di gravi problemi di cui si dovrebbe fare carico per una rapida risoluzione. Parliamo della protesta dei genitori della scuola dell’infanzia di San Miniato Basso che denunciano gravi problemi di degrado e condizioni non salubri per la diffusa presenza di muffa e umidità della struttura che ospita la scuola" affermano in una nota dalla Lega sezione San Miniato, commentando la segnalazione delle famiglie (Qui la notizia).

"I genitori già un anno fa furono costretti a chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco per una verifica della idoneità dei locali, un sopralluogo che confermò la necessità di lavori urgenti. Sono passati mesi, siamo ancora alle promesse e niente è stato fatto. Una situazione molto grave se rapportata all’età dei piccoli frequentatori della scuola, ma purtroppo non un caso isolato. Il nido di San Miniato basso, quello che doveva essere ricostruito nuovo con fondi PNRR per 1,4 milioni che il Comune ha perso per la strada, è una vetusta struttura che da anni versa in pessime condizioni, ma causa la perdita dei fondi europei dovrà accontentarsi di qualche modesto aggiustamento. Senza contare la scuola media di Ponte a Egola che anche a detta di esponenti del PD si trova da anni in condizioni pessime ma per la quale niente si è fatto, neppure un tentativo di intercettare fondi europei".

Per la Lega "i cittadini quotidianamente sono costretti a confrontarsi con la disarmante inattività del Comune anche nelle sue funzioni più vitali quali la manutenzione e sicurezza degli edifici scolastici. Cittadini costretti a rivolgersi ai Vigili del Fuoco perché qualcosa si muova, come già in passato è accaduto per la Biblioteca di San Miniato basso. Una inattività che lascia esterrefatti, che non trova giustificazione neppure sotto il profilo finanziario, considerato che il Comune di San Miniato si permette di perdere fondi del PNRR per 1,4 milioni, di rifiutare finanziamenti di privati per ristrutturare strutture sportive e di sorvolare sull’incasso di sostanziose fidejussioni in suo favore".

