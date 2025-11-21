Neve e vento, codice giallo in Toscana

In arrivo aria fredda proveniente dall’Europa orientale. La Toscana sarà interessata a partire dalla serata di oggi, venerdì 21 novembre. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve, valido dalle 21 di oggi, venerdì, fino alle 15 di domani, sabato, per le zone orientali e meridionali. Il codice giallo per vento è valido dalla mezzanotte fino alle 20 di domani e interesserà le zone centrali.

Oggi possibile neve sull'Appennino settentrionale (oltre i 1000 metri) con scarsi accumuli. Dalla serata le nevicate saranno possibili su tutto l'Appennino oltre i 700-800 metri e sull'Amiata oltre i 1000 metri. Domani, sabato, nella notte ulteriore abbassamento della quota neve, che nel primo mattino, sarà intorno ai 300-500 metri in Appennino e i 600-700 metri sull'Amiata e sulle altre zone della regione. Tendenza ad attenuazione delle precipitazioni già in mattinata sull'Appennino settentrionale e dal pomeriggio sulle restanti zone appenniniche e sull'Amiata. Domani rinforzo dei venti da nord est con raffiche fino a 70-90 km/h sui crinali appenninici, 60-80 km/h in Arcipelago, altrove raffiche fino a 50-70 km/h ad eccezione del nord ovest.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Fonte: Regione Toscana

