Neve e vento, codice giallo in Toscana

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

In arrivo aria fredda proveniente dall’Europa orientale. La Toscana sarà interessata a partire dalla serata di oggi, venerdì 21 novembre. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve, valido dalle 21 di oggi, venerdì, fino alle 15 di domani, sabato, per le zone orientali e meridionali. Il codice giallo per vento è valido dalla mezzanotte fino alle 20 di domani e interesserà le zone centrali.

Oggi possibile neve sull'Appennino settentrionale (oltre i 1000 metri) con scarsi accumuli. Dalla serata le nevicate saranno possibili su tutto l'Appennino oltre i 700-800 metri e sull'Amiata oltre i 1000 metri. Domani, sabato, nella notte ulteriore abbassamento della quota neve, che nel primo mattino, sarà intorno ai 300-500 metri in Appennino e i 600-700 metri sull'Amiata e sulle altre zone della regione. Tendenza ad attenuazione delle precipitazioni già in mattinata sull'Appennino settentrionale e dal pomeriggio sulle restanti zone appenniniche e sull'Amiata. Domani rinforzo dei venti da nord est con raffiche fino a 70-90 km/h sui crinali appenninici, 60-80 km/h in Arcipelago, altrove raffiche fino a 50-70 km/h ad eccezione del nord ovest.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Bagni di Lucca
Cronaca
21 Novembre 2025

Travolto da un mezzo per la raccolta rifiuti: muore 78enne

Tragedia questa mattina intorno alle 6.30 in piazza Aldo Moro a Bagni di Lucca, dove un uomo di 78 anni è morto dopo essere stato investito da un mezzo adibito [...]

Grosseto
Cronaca
21 Novembre 2025

Grosseto, blitz della Guardia di Finanza: 45mila articoli sequestrati tra prodotti non sicuri e contraffatti

In vista delle festività natalizie, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Grosseto ha intensificato i controlli sul territorio per tutelare la salute dei consumatori e garantire un mercato [...]

Castelfiorentino
Cronaca
21 Novembre 2025

Tragedia sulla 429 a Castelfiorentino: muore 26enne in uno scontro frontale

Tragedia nella notte sulla Sr 429, dove un giovane di 26 anni di Castelfiorentino ha perso la vita in uno scontro frontale con un'altra auto. Sul posto intervenuti i Vigili [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina