Ospedale Mugello, cuscini speciali per anziani o persone con disabilità in ricordo di Silvia Cantini

Sanità Borgo San Lorenzo
Iniziativa dei colleghi della Medicina per l’infermiera prematuramente scomparsa. Affissa anche una targa 

Un ricordo dei colleghi nel luogo e nell’ospedale dove Silvia era in servizio dal 1985. Lo hanno voluto gli infermieri del reperto di Medicina dell’ospedale del Mugello, profondamente colpiti dalla prematura scomparsa della collega, Silvia Cantini, in un evento improvviso, che ricordano “ha interrotto la vita di una persona attiva, piena di vita”. Grazie a una raccolta fondi sono stati acquistati dei cuscini posizionatori per la linea medica che sono arrivati in reparto nei giorni scorsi.

I cuscini sono in microperle di polistirolo per sostenere in modo confortevole e si adattano perfettamente alle forme degli anziani o dei disabili, fornendo un adeguato supporto posturale. La scelta è caduta su questi ausili che sono di duplice aiuto: al personale sanitario in quanto agevolano le manovre di posizionamento, al paziente che assume posture più corrette e meglio mantenute. I cuscini arrivano, inoltre, in un momento particolarmente adatto, al termine di un percorso formativo che infermieri e Oss in collaborazione con i fisioterapisti hanno condotto sull'assistenza riabilitativa al paziente affetto da deficit neurologici. Alla consegna dei cuscini erano presenti anche la Direttrice dell'ospedale, Claudia Capnni e i familiari dell’infermiera in memoria della quale è stata apposta una targa, impreziosita dai dipinti di Fiorella Betti a ricordare l’impegno di Silvia nel suo lavoro.

