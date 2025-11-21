Prevenzione visiva a scuola: Istituto Comprensivo Vinci e IRSOO in azione con i più piccoli

Attualità Vinci
Un progetto progetto di prevenzione realizzato in collaborazione con l’IRSOO con il supporto del Lions Club 'Ferruccio Busoni' di Empoli e la Fondazione OneSight Luxottica

Un importante passo avanti nella tutela della salute visiva dei bambini è stato compiuto all’Istituto Comprensivo Vinci grazie a un progetto di prevenzione realizzato in collaborazione con l’IRSOO (Istituto di Ricerca e Studi in Ottica e Optometria) e con il supporto del Lions Club “Ferruccio Busoni” di Empoli, rappresentato dal Dott. Sergio De Cesaris e dall’Ing. Antonio Barbino. L’iniziativa,
rivolta a tutti gli alunni delle classi prime della scuola primaria (Scuola Primaria “G. Galilei e “S. Aleramo), ha previsto uno screening visivo effettuato direttamente a scuola e la consegna gratuita di occhiali ai bambini coinvolti, con l’obiettivo di promuovere una più ampia cultura della prevenzione.

Nel corso delle attività, Docenti e studenti dell’IRSOO hanno incontrato ben 81 alunni, guidandoli in semplici ma efficaci test mirati a individuare precocemente eventuali difetti visivi.
Le valutazioni hanno permesso di segnalare le necessità di una visita oculistica completa, così da approfondire alcune criticità rilevate durante gli screening. Significativa la partecipazione delle famiglie, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, riconoscendone il valore per la salute dei propri figli.

A rafforzare ulteriormente il carattere educativo e sociale del progetto, è intervenuta la Fondazione OneSight Luxottica che, nella persona del Segretario Generale Andrea Rendina, ha donato un paio di occhiali da sole a tutti gli alunni delle classi prime. Un gesto simbolico ma importante, volto a sottolineare quanto sia essenziale non solo monitorare periodicamente la vista, ma anche proteggere gli occhi dai raggi solari fin dalla giovane età.

La sinergia tra IRSOO, Lions Club “Ferruccio Busoni” di Empoli, Fondazione OneSight Luxottica e famiglie ha permesso di realizzare un intervento di grande valore formativo e preventivo. Un esempio proficuo di collaborazione che ribadisce il ruolo centrale della scuola nella promozione del benessere visivo dei bambini e nella diffusione di corrette pratiche di salute.

Fonte: Istituto Comprensivo Vinci - Ufficio stampa

