Problemi alla linea telefonica a Stabbia, in via di risoluzione i problemi dopo dismissione di un’antenna

Attualità Cerreto Guidi
Condividi su:
Leggi su mobile

Da alcune settimane, nella frazione di Stabbia, si registrano disagi per le cadute di segnale, a causa della dismissione di una vecchia antenna telefonica.

L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha accertato di aver adempiuto ai passaggi di sua competenza, e a fronte della problematica, richiedendo costantemente informazioni alla tower company interessata ai lavori e ai gestori telefonici coinvolti, perché completassero l’attivazione al più presto ponendo fine ad una situazione di obiettivo disagio.

A seguito di un costante monitoraggio da parte dell’Amministrazione comunale, i gestori telefonici interessati comunicano che i problemi sono in via di risoluzione e le attività installative del nuovo impianto con la conseguente attivazione e i relativi collaudi, sono in corso.

La notizia comunicata dal gestore telefonico di una prossima soluzione, è quindi accolta con soddisfazione dall’Amministrazione comunale che ben comprendendo le difficoltà di cittadini ed imprese, tiene tuttavia a precisare di aver svolto ogni azione possibile per richiamare il gestore a un pronto ripristino della normalità nei collegamenti.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Cerreto Guidi
Attualità
21 Novembre 2025

Valorizzazione dell’olivo mignolo cerretano: iniziativa tra Cerreto e Vinci

Fa seguito all’interessante e partecipata iniziativa svoltasi nel luglio scorso a Cerreto Guidi, la giornata itinerante alla scoperta dell’Olivo Mignolo Cerretano e dei progetti di valorizzazione e inclusione. Si terrà sabato 29 novembre, a [...]

Cerreto Guidi
Attualità
19 Novembre 2025

Verso l’inaugurazione dell’archivio storico comunale di Cerreto Guidi

Il conto alla rovescia è iniziato. L’archivio storico comunale che conserva i documenti prodotti dal comune dal Medioevo ai giorni nostri, tornerà presto a disposizione dopo un intervento di riqualificazione dei [...]

Empolese Valdelsa
Cronaca
15 Novembre 2025

Allerta meteo in Toscana, codice giallo per temporali e rischio idrogeologico

La Sala Operativa Unificata della Regione Toscana ha emanato un’allerta meteo di codice giallo valida da questa sera e per l’intera giornata di domenica 16 novembre 2025, per rischio idrogeologico-idraulico [...]



Tutte le notizie di Cerreto Guidi

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina