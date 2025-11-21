Problemi alla linea telefonica a Stabbia, in via di risoluzione i problemi dopo dismissione di un’antenna

Da alcune settimane, nella frazione di Stabbia, si registrano disagi per le cadute di segnale, a causa della dismissione di una vecchia antenna telefonica.

L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha accertato di aver adempiuto ai passaggi di sua competenza, e a fronte della problematica, richiedendo costantemente informazioni alla tower company interessata ai lavori e ai gestori telefonici coinvolti, perché completassero l’attivazione al più presto ponendo fine ad una situazione di obiettivo disagio.

A seguito di un costante monitoraggio da parte dell’Amministrazione comunale, i gestori telefonici interessati comunicano che i problemi sono in via di risoluzione e le attività installative del nuovo impianto con la conseguente attivazione e i relativi collaudi, sono in corso.

La notizia comunicata dal gestore telefonico di una prossima soluzione, è quindi accolta con soddisfazione dall’Amministrazione comunale che ben comprendendo le difficoltà di cittadini ed imprese, tiene tuttavia a precisare di aver svolto ogni azione possibile per richiamare il gestore a un pronto ripristino della normalità nei collegamenti.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

