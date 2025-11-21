Rotatoria di Vedute, al via la parte finale dell'intervento

Si avvia verso il rush finale l'intervento di realizzazione della nuova rotatoria di Vedute, a cura della Città Metropolitana di Firenze, per un costo complessivo di 700 mila euro. L'entrata in funzione dell'anello rotatorio, avvenuta nei mesi estivi, ha permesso di eliminare il pericoloso incrocio tra la strada provinciale Romana Lucchese, la strada provinciale Pesciatina e la strada provinciale per Poggio Adorno.

La sindaca Emma Donnini, nonché consigliera della Città Metropolitana con delega alla viabilità per l'area Empolese Valdelsa, ha effettuato un sopralluogo per fare il punto sullo stato dei lavori insieme ai tecnici della Città Metropolitana, ing. Alessio Del Fungo (direttore dei lavori), arch. Riccardo Maurri (responsabile unico di progetto) e geom. Riccardo Grassi (direttore operativo). Ad accompagnarli, il presidente del Consiglio comunale Francesco Bonfantoni e la consigliera delegata alle frazioni Raffaella Castaldo.

L'intervento, dopo i ritardi nella partenza dovuti ai lavori di eliminazione delle interferenze con i sottoservizi Enel, sta procedendo come da cronoprogramma e sarà concluso entro la fine dell'anno. Questa parte finale prevede il completamento dei lavori relativi alla pavimentazione e alla segnaletica orizzontale e verticale. A questo si aggiungeranno poi la sistemazione degli arredi urbani e del verde, quest'ultima che andrà di pari passo con le condizioni climatiche necessarie per l'inerbimento.

"Un'opera importante, il cui impatto è significativo, sia in termini di viabilità che di sicurezza - spiega la sindaca -. Ringrazio tutti i tecnici impegnati e la ditta incaricata, che stanno portando avanti i lavori come da tabella di marcia".

