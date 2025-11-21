San Miniato investe e amplia l'organico: in arrivo nuovi concorsi per funzionari e istruttori tecnici

In arrivo nuovi posti all'interno del Comune di San Miniato per ampliare la dotazione organica, offrendo nuove risorse e rispondendo alle esigenze dei cittadini. È stato infatti pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di 2 funzionari tecnici con contratto a tempo pieno e indeterminato (scadenza delle domande 9 dicembre), mentre stanno per iniziare le prove di selezione per il concorso relativo a 3 posti di istruttore tecnico, sempre a tempo pieno e indeterminato. Per i settori tecnici è inoltre prevista la copertura di 1 posto di istruttore amministrativo.

"Stiamo investendo sulle risorse umane del Comune di San Miniato per migliorare i servizi ai cittadini - dichiarano il sindaco Simone Giglioli e l’assessore al personale Giacomo Gozzini -. I settori tecnici sono per noi la priorità. Dopo aver individuato due professionisti di grande competenza, l’ingegner Fabio Talini per la dirigenza del Settore Urbanistica e Attività Produttive e l’ingegnere Elga Pellegrini per la dirigenza del Settore Lavori Pubblici, grazie ai concorsi in atto puntiamo a ricostituire rapidamente una squadra tecnica motivata ed efficiente, capace di affrontare le sfide attuali e future".

Nelle ultime settimane la dotazione organica dell’Ente si è rafforzata con l’ingresso di 3 nuovi funzionari nei settori cultura, tributi e polizia locale. Entro la fine dell’anno sarà inoltre conclusa la procedura per le progressioni di carriera interne.

"Siamo molto soddisfatti del dialogo avviato negli ultimi mesi con le rappresentanze sindacali della polizia locale - afferma la vicesindaca Azzurra Bonaccorsi -. Abbiamo completato l’organico della polizia locale e stiamo mettendo gli agenti nelle migliori condizioni per svolgere il proprio servizio".

"Nei prossimi giorni, in vista dell’approvazione del bilancio di previsione, incontreremo le organizzazioni sindacali per un confronto complessivo sulle politiche da attuare - concludono il sindaco Giglioli e l’assessore Gozzini -. La valorizzazione del personale del Comune di San Miniato è la nostra priorità".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

Notizie correlate