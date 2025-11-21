Sciopero generale nazionale, possibili disagi anche per Geofor

Geofor comunica che è stato proclamato dalle Organizzazioni Sindacali ADL Cobas, CLAP, Confederazione Cobas, Sial Cobas e Sindacato Generale di Base (SGB), uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata di venerdì 28 novembre 2025.
In ragione di ciò, l’Azienda invita cortesemente l’utenza ad esporre regolarmente i rifiuti secondo il calendario del servizio di raccolta “porta a porta”, pur rammentando che non è possibile prevedere con esattezza il grado di adesione allo sciopero da parte del personale addetto.
Qualora il servizio di raccolta non potesse essere espletato, si prega la gentile utenza di ritirare i contenitori o i sacchi già esposti e di ripresentarli nel turno successivo previsto per la medesima tipologia di materiale.
Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti si formulano le nostre scuse ai cittadini e alle Amministrazioni comunali per gli eventuali disagi che dovessero verificarsi nei territori serviti.
Fonte: Ufficio Stampa
