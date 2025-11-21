Sciopero generale venerdì 28 novembre: possibili disagi all’ospedale Santa Maria alle Scotte

Possibili disagi per gli utenti dell’ospedale Santa Maria alle Scotte, nella giornata di venerdì 28 novembre, a causa dello sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, indetto da CUB, Confederazione USB, SIAL COBAS, ADL COBAS e COBAS. Lo sciopero potrebbe comportare alcune variazioni nel normale svolgimento delle attività e dei servizi al pubblico, in relazione all’adesione o meno dei dipendenti.

Lo sciopero generale riguarda anche consorzi che svolgono alcuni servizi di front office e supporto alla gestione della libera professione. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese si scusa per gli eventuali disservizi causati, non imputabili alla volontà dell’azienda stessa. Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali, quali l’assistenza di urgenza e il supporto attivo alle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, compresi i servizi trasfusionali.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa

