Scomparsa di Domenico Mugnaini: il ricordo dell'Ordine dei giornalisti

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile
Domenico Mugnaini

Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Toscana e il presidente del Consiglio nazionale Carlo Bartoli si uniscono nell’esprimere profondo cordoglio per la scomparsa di Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi.

“Domenico era speciale – ha commentato Giampaolo Marchini, presidente Odg Toscana – Non solo è sempre stato un giornalista attento e scrupoloso ma anche e soprattutto una persona dalla profonda umanità, un punto di riferimento per tanti. Siamo tutti un po’ più soli”.

Nato a Firenze nel 1960, Domenico Mugnaini era iscritto all’Ordine dei giornalisti della Toscana dal 1987. 

I funerali si terranno domani, sabato 22 novembre, alle ore 10 nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze.

 

Fonte: Ordine dei Giornalisti Toscana - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
21 Novembre 2025

Asl Toscana centro per la Giornata contro la violenza sulle donne: flash mob e punti ascolto

Giornate di riflessione, di ascolto, di flash mob ed eventi di cui si fanno promotori gli operatori dell’Azienda anche con appuntamenti nelle piazze fiorentine – in piazza Santa Maria Nuova [...]

Firenze
Attualità
21 Novembre 2025

Carabinieri Forestali e Comune mettono a dimora 12 alberi autoctoni alle Cascine

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, istituita con Legge n. 10 del 14 gennaio 2013, recante “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, che si tiene ogni anno [...]

Firenze
Attualità
21 Novembre 2025

Giornata contro la violenza sulle donne, la Polizia rinnova il suo impegno con '...questo NON è AMORE'

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), prosegue l’impegno della Polizia di Stato nella campagna permanente “…questo NON è AMORE”, realizzata dalla Direzione [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina