Scomparsa di Domenico Mugnaini: il ricordo dell'Ordine dei giornalisti

Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Toscana e il presidente del Consiglio nazionale Carlo Bartoli si uniscono nell’esprimere profondo cordoglio per la scomparsa di Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi.

“Domenico era speciale – ha commentato Giampaolo Marchini, presidente Odg Toscana – Non solo è sempre stato un giornalista attento e scrupoloso ma anche e soprattutto una persona dalla profonda umanità, un punto di riferimento per tanti. Siamo tutti un po’ più soli”.

Nato a Firenze nel 1960, Domenico Mugnaini era iscritto all’Ordine dei giornalisti della Toscana dal 1987.

I funerali si terranno domani, sabato 22 novembre, alle ore 10 nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze.

Fonte: Ordine dei Giornalisti Toscana - Ufficio Stampa

