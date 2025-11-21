54esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi: al via il secondo weekend

Il borgo storico di San Miniato è pronto per il secondo weekend della 54esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi. Ancora una volta la città si veste a festa per accogliere tanti visitatori, ma anche grandi ospiti che saranno accolti nello Spazio Incontri, salotto delle idee di questa edizione.

Sabato 22 novembre alle 11 sarà presentata alla stampa la III edizione della “100 Miglia”, raduno di auto d’epoca che attraverserà la città di San Miniato il 30 e 31 maggio 2026. Alle 17 si terrà “Tartufo come Punto di incontro tra Alba e San Miniato”. Un momento significativo di confronto e approfondimento sul mondo del tartufo e sulle possibilità di crescita del settore con il sindaco di Alba Alberto Gatto e con Stefano Mosca, Direttore generale dell’ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba dal 2019.

Nel pomeriggio, alle 15.30, all’Auditorium Piazza San Francesco si terrà “Franco Polidori giornalista”. Cultura, giornalismo ed enogastronomia: tre elementi che hanno caratterizzato la vita di Franco Polidori, una personalità unica che amava definirsi “Pinocchino di nascita e fucecchiese di adozione”. Un momento per celebrare e ricordare la sua figura a pochi mesi dalla sua morte. A seguire la presentazione del libro: Personaggi Toscani: una raccolta delle storie dei personaggi che il giornalista ha ricostruito e riproposto negli ultimi anni attraverso i social.

Ancora libri protagonisti, ma alla Torre degli Stipendiari nello Spazio dell’Orcio D’Oro con le Letture al Tartufo. In programma la presentazione del volume “Cuoio” di Gabriele Cavallini, moderata da Massimo Gabbrielli.

Domenica il tartufo incontra l’innovazione. Allo Spazio Incontri alle ore 11 si terrà “Scienza e tecnica al servizio della filiera del tartufo”: un approccio innovativo per sostenere la produzione, garantire autenticità e promuovere la sostenibilità del tartufo delle Colline Sanminiatesi. Laura Giannetti dottore di ricerca in economia e politica agraria ed egronoma, dialoga sul tema con un esperto della materia, modera Francesca Cupelli, agronoma.

Alle 17.30 si terrà la VII Edizione del “Premio Tozzi”: il riconoscimento va a Mara Nocilla, giornalista enogastronomica presso Gambero Rosso. Alle 18, in Piazza del Duomo Pepenero omaggia Tozzi. Lo Chef Gilberto Rossi offre ai partecipanti il mitico Risotto con il Tartufo Bianco di San Miniato di Renato Tozzi, ideatore nel 1969 della Prima Sagra del Tartufo di San di Miniato.

La Mostra Mercato è anche l’occasione per conoscere le bellezze del territorio. Domenica dalle 9.30 alle 12.30 in programma “A Spasso lungo le rotte del Tartufo Bianco di San Miniato”. Un'escursione storico-naturalistica di 5 km con partenza dal centro storico di San Miniato, che porterà lungo la Via Francigena e i sentieri collinari, con una dimostrazione di cerca del tartufo a cura di esperti tartufai. Per info e prenotazioni, Massimiliano: 340 34608S9 oppure info@ecocerbaie.it

Spazio alla musica con due imperdibili appuntamenti. Domenica alle 16.30 nella Cattedrale di San Miniato in Piazza Duomo si terrà “Cori in città”, XIX edizione della Rassegna di Musica sacra promossa dal Coro “Monsignor Cosimo Balducci”. Ingresso Libero. Alle 18 nella Sala delle Sette Virtù in Palazzo Comunale, secondo appuntamento con “Tartufi sonori” alla sua II edizione. Concerto del Duo Sax Antonio D'Abramo, Riccardo Guazzini & Pianoforte Alessandro Licostini, diretto dal Maestro Simone Faraoni in collaborazione con l'associazione Canto Rovesciato. Direzione artistica a cura di Alessandro Licostini. Prenotazione obbligatoria: 0577400783.

Come di consueto le vie del borgo saranno animate da stand e punti ristoro, un vero polo del gusto in cui immergersi: tra tartufo, formaggi, olio e vino. Tante le prelibatezze uniche da assaggiare grazie alle Associazioni del gusto, street food, La via dei Sapori e l’area Tartufi e Sapori in Piazza del Duomo.

Per gli appassionati delle bollicine l’appuntamento è ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 19, al Convento di San Francesco con Bollicine di Toscana. Degustazioni di spumanti, incontri con i produttori, cene al tartufo e la cerimonia dei nuovi "sciabolatori”. Per informazioni e iscrizioni: info@lasciabolasulcollo.org oppure 335 6090008.

Come arrivare

La Mostra Mercato del tartufo bianco delle Colline Sanminiatesi è raggiungibile a piedi o attraverso bus navetta. La navetta si prendere da via Guerrazzi 102 a San Miniato Basso. Sia il sabato che la domenica la prima corsa è alle ore 10, mentre per il ritorno il sabato l’ultima corsa è fissata per le 00.30 e la domenica alle 23.30. Il biglietto può essere acquistato direttamente alla biglietteria del punto di parte a un costo di euro 4,50 per il viaggio di andata e ritorno (fino a 14 anni il biglietto è gratuito). L’acquisto può avvenire anche a mezzo pos.

Attivo anche un secondo punto navetta, presso la stazione ferroviaria riservato esclusivamente a coloro che arrivano utilizzando il treno: mostrando il ticket di viaggio la navetta per raggiungere il centro storico sarà gratuita.

Il programma completo della 54esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi: è disponibile su sanminiatopromozione.it.

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione - Ufficio stampa

