Si riunisce il consiglio comunale a Empoli: all'odg l'ordigno al Ferruccio, Ponzano, La Perla e Multiutility

Consiglio comunale, l’assemblea si riunirà lunedì 24 novembre 2025

La seduta si terrà alle 18 con eventuale prosecuzione alle 21, nella sala consiliare al primo piano del palazzo comunale e potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli

EMPOLI – Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà lunedì 24 novembre 2025 a partire dalle 18 con eventuale prosecuzione dei lavori alle 21. La seduta si terrà nella sala consiliare al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, 41 e potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

1 Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio

2 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su gestione degli spazi ex cinema La Perla

3 Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su trasporto scolastico per le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado

4 Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su frazione di Ponzano e problematiche idrauliche

5 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su ritrovamento nuovo ordigno bellico nel cantiere del teatro “Il Ferruccio” e sui ritardi dei lavori di realizzazione

6 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su sicurezza ex Montevivo/Montepagani in località Ponzano

7 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su stato manutenzioni e sicurezza idrogeologica del quartiere di Ponzano

8 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su nuova viabilità frazioni Pozzale e Casenuove – chiarimenti e dettagli per la cittadinanza

9 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su chiarimenti in merito al ritrovamento del secondo ordigno bellico presso il cantiere del teatro “Il Ferruccio” e altre procedure di bonifica bellica preventiva

10 Variazioni al bilancio di previsione 2025-2027

11 Art 194 d.lgs 267/2000 - riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza del tribunale ordinario di Firenze n. 2787/2025

12 Art 194 d.lgs 267/2000 - riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza del tribunale ordinario di Firenze n. 2788/2025

13 Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) – approvazione modifiche al regolamento

14 Acquisizione al patrimonio comunale di alcuni terreni in località Ponte a Elsa- approvazione

15 Approvazione delle modifiche e del testo coordinato della convenzione ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 per la gestione associata del Piano Educativo Zonale tra i comuni dell’area Empolese Valdelsa (zona Empolese Valdelsa della toscana) su richiesta della Regione Toscana

16 Convenzione tra l'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa ed i comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Montaione, Gambassi Terme, Montespertoli e Vinci per l'esercizio associato delle funzioni attribuite dalla Regione Toscana alla Comunità di ambito turistico- approvazione schema convenzione

17 Presa d’atto delle modifiche allo schema di convenzione tra Comune di Empoli e Città Metropolitana di Firenze per l’uso in orario extrascolastico delle palestre annesse agli istituti scolastici secondari di secondo grado (già approvato con dcc 64/2025). Indirizzi per la sottoscrizione e la successiva gestione degli spazi sportivi

18 Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per avvio di un progetto sperimentale in collaborazione tra Comune di Empoli e Serd per l’incentivazione dei percorsi terapeutici dei pazienti in cura per dipendenze da sostanze stupefacenti

19 Mozione presentata dal gruppo consiliare Forza Italia Empoli del Fare per il rispetto della parità di genere nel consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Toscana Medio Val d’Arno

20 Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari gruppo Buongiorno Empoli - Siamo Empoli, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Alessio Mantellassi Sindaco, Partito Democratico, Questa è Empoli adesione alla “rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese. per il diritto internazionale e per la coesistenza pacifica dei popoli”

21 Mozione presentata dai gruppi consiliari Alessio Mantellassi Sindaco, Partito Democratico, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su interruzioni delle collaborazioni con il governo e con enti israeliani a causa delle persistenti violazioni del diritto internazionale a Gaza e in Cisgiordania

22 Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli su tutela delle condizioni di lavoro del personale in appalto presso l’ospedale San Giuseppe di Empoli

23 Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra contro la quotazione in borsa della Multiutility toscana

24 Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su modifica segnaletica viabilità via Tino da Camaino ed adozione provvedimenti per carenza parcheggi zona ospedaliera

25 Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia sulla realizzazione di un cimitero per animali d’affezione nel comune di Empoli

26 Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli per la valutazione di un attraversamento pedonale rialzato o altri interventi di messa in sicurezza nell’area di via fucini, incrocio con viale amendola, lato liceo artistico “Virgilio”

27 Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli per trasparenza e pubblicazione dei risultati dei monitoraggi arpat relativi alle acque sotterranee nell’area interessata da contaminazione da keu

28 Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli per il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, l’esposizione della bandiera palestinese e ulteriori iniziative di sostegno al popolo palestinese

29 Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle e per l'attivazione del servizio pre e dopo scuola nel comune di Empoli, di una indagine conoscitiva tra le famiglie e per la promozione della parità di genere

30 Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Una Storia Empolese Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, su presa d'atto dell'esito referendario comunale sui servizi pubblici locali del 9.11.2025: conferma del progetto multiutility toscana (Plures), già interamente pubblica, conferma e ulteriore impegno per la modifica statutaria della società per escludere definitivamente la quotazione in borsa quale forma di finanziamento per gli investimenti e conferma della ripubblicizzazione di acque avviata nel 2021 attraverso il riacquisto delle quote del socio privato.