Tragedia sulla 429 a Castelfiorentino: muore 26enne in uno scontro frontale

Nello scontro sono rimasti feriti gravemente due coniugi che viaggiavano sulla seconda auto. Coinvolta in modo lieve anche una terza vettura

Tragedia nella notte sulla Sr 429, dove un giovane di 26 anni ha perso la vita in uno scontro frontale con un'altra auto. Sul posto intervenuti i Vigili del fuoco, i soccorsi sanitari inviati dal 118 con più ambulanze e i carabinieri. L’impatto è avvenuto alle 22.25 nel comune di Castelfiorentino, al km 20, poco prima della galleria Monte Acuto. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto frontalmente tra due auto, mentre una terza vettura è rimasta coinvolta in maniera lieve.

Il 26enne, un ragazzo di nazionalità straniera, sarebbe morto sul posto. Ci sarebbero tre feriti, trasportati tutti in codice verde all'ospedale di Empoli. Si tratta di una donna di 67 anni, un 70enne e di un 38enne.

La squadra dei Vigili del fuoco, una volta giunta sul posto, ha estratto dalle lamiere il ragazzo che viaggiava da solo, trovato privo di conoscenza. Il giovane è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario che, al termine delle manovre di rianimazione, ha purtroppo constatato il decesso. Feriti i due coniugi alla guida della seconda auto, rimasti incastrati nell'abitacolo ed estratti dai Vigili del fuoco. Lievi invece le conseguenze per l’automobilista della terza vettura.

