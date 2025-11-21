Stazione Montelupo, lavori conclusi ma rimangono criticità. Forza Italia: "Sindaci e RF si facciano garanti delle promesse fatte e dei soldi spesi"

Forza Italia Capraia e Limite interviene sullo stato della stazione di Montelupo-Capraia, sottolineando come, nonostante i tre mesi di ritardo accumulati rispetto al cronoprogramma dei lavori di manutenzione, la struttura presenti ancora numerose criticità: mancano le due macchine emettitrici di biglietti, nella sala d’attesa mancano sedute e riscaldamento, e rimangono irrisolti i problemi alle scale di accesso ai binari, che risultano ancora danneggiate. I bagni pubblici continuano a essere chiusi e inutilizzabili. Infine, Forza Italia segnala l’assenza di un sistema di videosorveglianza funzionante, nonostante le richieste avanzate dal 2020 e le promesse di Rete Ferroviaria Italiana e dei sindaci del territorio.

"Finalmente dopo sei mesi e con ben tre mesi di ritardo sul cronoprogramma, gli utenti possono tornare a godere a pieno della stazione di Montelupo-Capraia o forse no? Nonostante infatti i 50.000€ spesi non si può dire che la stazione sia tornata fruibile a pieno! Mancano infatti le due macchine emettitrici di biglietti, com'è c'erano prima, sia quella abilitata al pagamento con carte, sia quella per i contanti, obbligando pendolari e turisti ad arrangiarsi in qualche maniera o con la farraginosa app tap&go, o esser costretti a fare il biglietto sul treno con relativo sovrapprezzo! La nuova sala d'aspetto ritinteggiata a nuovo è priva di riscaldamento e soprattutto manca di sedute per gli utenti. Le 6 sedute attuali infatti risultano ampiamente insufficienti per gli utenti di una sala così grande.

Le scale di accesso ai binari, nonostante i soldi spesi, non sono state manutenzionate e ad oggi risultano danneggiate in più punti. Con l'occasione si poteva anche cogliere l'occasione per rendere nuovamente fruibili i bagni pubblici garantendo un servizio decente a tutti pendolari e turisti. Infine, la ritinteggiatura della stazione ci domandiamo quanto durerà? Quanto tempo ci impiegherà a venir nuovamente vandalizzata? Le telecamere che chiediamo dal 2020 e che per il breve periodo nel 2023 che ci sono state hanno contribuito a rendere la stazione intonsa che fine hanno fatto? E la richiesta fatta dai sindaci del territorio a rete ferroviaria per l'installazione d'impianti di videosorveglianza che fine ha fatto? Chiediamo come Forza Italia che i sindaci e rete ferroviaria si facciano garanti delle promesse fatte e dei soldi spesi e rendano finalmente la struttura usufruibile da tutti".

Diego Crocetti (Forza Italia Capraia e Limite)