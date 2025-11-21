Travolto da un mezzo per la raccolta rifiuti: muore 78enne

Cronaca Bagni di Lucca
Tragedia questa mattina intorno alle 6.30 in piazza Aldo Moro a Bagni di Lucca, dove un uomo di 78 anni è morto dopo essere stato investito da un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo della nettezza urbana era impegnato in una manovra quando ha urtato l’anziano, che è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza medicalizzata di Borgo a Mozzano, un mezzo della Croce Rossa di Bagni di Lucca, i Carabinieri di Castelnuovo e la polizia municipale. Per l’uomo, però, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

