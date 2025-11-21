Use Computer Gross in cerca del riscatto: sabato sera al Pala Sammontana contro College Borgomanero

Interrompere la striscia negativa di tre sconfitte. E’ con questo obiettivo che l’Use Computer Gross torna a presentarsi al pubblico amico. Appuntamento sabato sera alle 21 al Pala Sammontana, avversario College Borgomanero, la squadra che nella passata stagione fu avversario playoff e che, tradizionalmente, è cliente da prendere con le molle.

Renato Quartuccio, assistente di Luca Valentino, mette in guardia sui pericoli della partita. "Per noi è una gara importante - attacca - contro una squadra che, come ogni anno, si presenta giovane e talentuosa, molto determinata e decisa nelle cose che fa. Ha un giocatore come Benzoni che non ha bisogno di presentazioni e che, nonostante l’età, continua a migliorare e ad essere un punto di riferimento importante. C’è inoltre un’ottima batteria di esterni con i quali la nostra difesa dovrà stare molto attenta cercando di limitarne l’energia. Per ora Borgomanero sta facendo un buon campionato, in linea con i suoi obiettivi. Sia a Firenze con Legnaia che sul campo della Virtus ha sfiorato la vittoria ed ha battuto la Mens Sana in casa".

"Ci aspetta una sfida difficile - prosegue - veniamo da un periodo complicato che non deve spaventarci visto che siamo all’inizio del campionato e stiamo facendo quello che ci eravamo prefissati ad inizio campionato. Il rammarico è la partita con Spezia, persa al supplementare, ma siamo determinati a ripartire. Una vittoria ci darebbe una bella iniezione di fiducia. Non potremo prescindere dalla giusta carica agonistica e, da questo punto di vista, sappiamo di poter contare sull’apporto del nostro pubblico".

A dirigere la partita saranno Deliallisi di Livorno e Fambrini di Lucca. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube use basket tv.

